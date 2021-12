Vitesse komt met reactie en houdt rekening met zeer uitzonderlijke situatie

Zaterdag, 11 december 2021 om 13:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Vitesse heeft gereageerd op het feit dat de UEFA geen nieuwe speeldatum heeft weten te vinden om de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes in te halen. Het duel in de Conference League werd donderdagavond afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Londenaren en sindsdien zit Vitesse in de wachtkamer. De Arnhemmers zijn afhankelijk van het resultaat van Tottenham met het oog op een mogelijke plek in de volgende ronde. De Arnhemmers houden er serieus rekening mee dat beide clubs in een balletje zitten tijdens de loting maandag.

Zaterdagmorgen maakte de UEFA bekend dat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor het duel tussen Tottenham en Stade Rennes. Dat betekent dat de uitkomst van het duel zal worden overgedragen aan de zogenaamde Control, Ethics and Disciplinary Body van de Europese voetbalbond. "Vitesse zit sinds de 3-1 overwinning op NS Mura in de wachtkamer", schrijft de club uit Arnhem in een reactie op de website. "We zijn nog in afwachting van een besluit omtrent de precieze gevolgen hiervan. Vitesse staat in contact met de UEFA, maar het kan nog een aantal dagen duren voordat de disciplinaire commissie van de Europese voetbalbond een besluit neemt."

De kans bestaat dat Stade Rennes een reglementaire overwinning krijgt toebedeeld, wat zou betekenen dat Vitesse als tweede eindigt in Groep G van de Conference League en Europees overwintert. De Arnhemmers houden echter rekening met een andere uitzonderlijke situatie. "De kans is groot dat er komende maandag om 14.00 uur twee clubs (Vitesse en Tottenham Hotspur) in één balletje zullen zitten bij de loting voor de volgende ronde", gaat de reactie verder. Volgens richtlijnen van de UEFA moeten alle groepswedstrijden voor het einde van maand zijn afgewerkt. Het programma van Tottenham in december zit echter bomvol.

Tottenham zou bij de UEFA hebben aangestuurd op het verplaatsen van de wedstrijd naar 15 december, wat zou betekenen dat de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City van een dag later verplaatst zou moeten worden. De vrees bestaat echter dat de huidige coronaproblemen dan nog niet geweken zijn. De nummers twee van de poulefase van de Conference League spelen op donderdag 17 en donderdag 24 februari in een tussenronde tegen de nummers drie van de Europa League.