Thierry Henry heeft verklaring voor moeizame start van Messi bij PSG

Zaterdag, 11 december 2021 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:58

Het huwelijk tussen Lionel Messi en Paris Saint-Germain verloopt vooralsnog niet helemaal zoals de Argentijnse spits vermoedelijk had gehoopt en verwacht. De aanvaller lijkt zich nog in zijn acclimatisatiefase te bevinden, daar hij nog niet de vorm heeft die hij bij Barcelona toonde. Thierry Henry, voormalig ploeggenoot van Messi, heeft er wel een verklaring voor. De Franse spits zegt in het verleden in een soortgelijke situatie te hebben gezeten, toen hij Arsenal in 2007 verliet voor Barcelona.

De teller van Messi staat op 6 treffers en 4 assists in 14 officiële wedstrijden voor Paris Saint-Germain. De Argentijn krijgt in Frankrijk te maken met een andere manier van spelen, ziet ook Henry. "Je moet je realiseren en begrijpen waar je bent, je aanpassen aan een nieuwe competitie en een nieuw team en de verhuizing verwerken", aldus de oud-spits tegen het Amerikaanse magazine GQ. "Je zag dat hij huilde toen hij wegging bij Barcelona, dat waren geen neptranen. Hij huilde oprecht. Het kost tijd om je aan te passen, zelfs als je Lionel Messi bent."

Messi barstte in augustus in tranen uit, toen hij voor een volle zaal zijn (voormalig) ploeggenoten en andere betrokkenen toesprak over zijn afscheid bij Barcelona na 21 jaar. "Als je een plek verlaat waar je bent opgegroeid en die je nooit verwachtte te verlaten, vraagt dat emotioneel veel van je", gaat Henry verder, "Laten we vooral niet vergeten dat Lionel Messi ook maar een mens is. Soms worden we allemaal wel eens door iets geraakt. Het verlaten van Barcelona valt hem nog steeds zwaar. Maar ik denk dat hij er wel overheen komt. Daar vertrouw ik hem op."

Henry speelde tussen 2007 en 2010 samen met Messi bij Barcelona, nadat hij na 8 jaar en ruim 250 wedstrijden voor Arsenal de deur in Londen achter zich dicht had getrokken. Ook voor de Fransman viel dat destijds zwaar. "Het is hetzelfde voor mij toen ik Arsenal verliet om naar Barcelona te gaan, het kostte me een tijdje om te wennen aan mijn nieuwe omgeving. Ik had nooit gedacht dat ik Arsenal zou verlaten. Ik zat al bij een grote club in een grote stad, natuurlijk. Maar het kostte me wel tijd om het te verwerken."