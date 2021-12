‘Als je van Ajax komt, hangt er gelijk een groot verwachtingspatroon om je heen’

Zaterdag, 11 december 2021 om 11:00 • Chris Meijer • Laatste update: 11:12

Voor Dani de Wit staat komende zondag een bijzondere wedstrijd op het programma. De 23-jarige aanvallende middenvelder gaat met AZ op bezoek bij zijn oude club Ajax, die hij in de zomer van 2019 achter zich liet. De Wit zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij niet denkt dat hij nu basisspeler was geweest bij Ajax als hij had besloten om niet uit Amsterdam te vertrekken.

“Kijk naar het elftal en de spelers: Ajax is momenteel Europese top. Als ik reëel ben, dan ben ik dat op dit moment nog niet, ook al wil ik daar wel naar toegroeien. Dat heeft tijd nodig en gelukkig ben ik nog jong. En kijk hoeveel jongens zij daar voor mijn posities hebben rondlopen. Zelfs Davy Klaassen zit op de bank, ook al was hij vorig seizoen enorm belangrijk. Maar toen haalde Ajax Steven Berghuis eventjes gratis (in werkelijkheid ontving Feyenoord 5,5 miljoen euro, red.) op”, zegt De Wit. Hij speelde totaal veertien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

De Wit zegt zich bij AZ goed te hebben kunnen ontwikkelen. “Als je van Ajax komt, dan hangt er gelijk een groot verwachtingspatroon om je heen. Ik was de nieuwe nummer 10 die wel even vijftien goals zou maken. Maar voor mijzelf was het nog niet eens zeker dat ik na mijn transfer bij AZ gelijk in de basis zou staan, ik speelde bij Ajax met Jong vooral in de Keuken Kampioen Divisie”, reageert de aanvallende middenvelder. De Wit heeft voorlopig 82 wedstrijden voor AZ gespeeld, waarin hij goed was voor 16 doelpunten en 9 assists.

“In de Eredivisie heb ik een behoorlijke groei meegemaakt, maar dat is wel een proces geweest. Ik moest bij AZ eerst basisspeler zien te worden om vervolgens stapje voor stapje belangrijker te worden. Dat kun je dit seizoen goed zien, ook gezien mijn goals. Ik ben nog steeds blij dat ik de overstap heb gemaakt”, aldus De Wit. Hij beaamt dat er momenteel wat betreft de ranglijst in de Eredivisie en de prestaties in de Champions League een groot gat bestaat tussen AZ en Ajax. “Aan de andere kant weten wij ook waar wij toe in staat zijn als we op ons best zijn. Dat móéten wij dit seizoen veel vaker laten zien en vooral zondag.”