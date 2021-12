‘Overbodige grootverdiener doet opvallende belofte in kleedkamer van PSG’

Zaterdag, 11 december 2021 om 09:46 • Chris Meijer • Laatste update: 10:10

Paris Saint-Germain gaat er in januari alles aan doen om Layvin Kurzawa te lozen. De 29-jarige vleugelverdediger is zelf echter geenszins van plan om les Parisiens achter zich te laten, zo meldt L’Équipe. Kurzawa zou zelfs in de kleedkamer van PSG hebben verzekerd dat sportief directeur Leonardo eerder zal vertrekken dan hij.

Kurzawa leek in de zomer van 2020 al op weg naar de uitgang van PSG. Zelfs tegen zijn eigen verwachtingen in kwam de Franse grootmacht echter nog op de proppen met een aanbieding om zijn aflopende contract te verlengen, waardoor hij tot medio 2024 bijtekende. De in 2015 voor 25 miljoen euro van AS Monaco overgenomen Kurzawa speelde vorig seizoen nog 28 wedstrijden, maar sinds de komst van Nuno Mendes in de afgelopen transferwindow is hij volledig overbodig geworden in Parijs.

Trainer Mauricio Pochettino deed dit seizoen pas één keer een beroep op Kurzawa: tijdens de wedstrijd om de Trophée des Champions tegen Lille OSC speelde hij negen minuten mee. Dat was overigens voor de komst van Mendes en toen gaf Pochettino in zijn basiself nog de voorkeur aan Abdou Diallo als linksback. Kurzawa liet in de zomer echter aanbiedingen van Olympique Lyon en Galatasaray lopen om nog voor zijn kans bij PSG te gaan. Nu die kansen beperkt zijn, is hij niet direct van plan om in januari alsnog te vertrekken.

“Degene die mijn contract verlengd heeft, gaat eerder vertrekken dan ik”, zo heeft Kurzawa in de kleedkamer van PSG gezegd. PSG gaat er desondanks alles aan doen om hem in januari te lozen om zo ruimte te maken in het salarishuis, maar dat belooft geen gemakkelijke operatie te worden. Kurzawa strijkt in Parijs namelijk een salaris op dat maar een paar clubs in Europa kunnen bieden. Vooralsnog lijkt hij niet van plan te willen inleveren om elders weer aan het voetballen te kunnen komen.