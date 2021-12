Bas Nijhuis pakt ‘laffe’ collega-scheidsrechters aan: ‘Triest is het wel’

Zaterdag, 11 december 2021 om 08:31

Bas Nijhuis is teleurgesteld door de collega’s die hem verklikt hebben bij UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti. De optredens van de arbiter in het programma De Oranjezomer hebben er uiteindelijk toe geleid dat hij momenteel geen Europese wedstrijden meer fluit. Nijhuis noemt de gang van zaken ‘tekenend’ voor het ‘dynamische scheidsrechterswereldje’.

“Ik ga niet op onderzoek uit, hoor. Maar triest is het wel, dat er blijkbaar collega’s zijn die klikken. Laf ook. Typerend is het voor ons – laat ik het zo zeggen – dynamische scheidsrechterswereldje. Alleen laat ik me daardoor niet het plezier ontnemen”, geeft Nijhuis te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij zegt in dat opzicht wel te doen te hebben met scheidsrechtersbaas Dick van Egmond.



“Laatst werd ik door een krant gebeld met de vraag of ik iets over Van Egmond wilde zeggen. Ik zei: ‘Ja, op één voorwaarde: dat het on the record kan.’ Een dag later lees ik dat ik de enige scheidsrechter ben die er met naam en toenaam in staat. De rest wilde alleen anoniem reageren. Ik begrijp dat niet. Zeg het gewoon als je het ergens niet mee eens bent, wees een kerel. Botsen mag, hè. Dat doe ook ik heus weleens met Dick. Alleen: wel met open vizier”, benadrukt Nijhuis. Dat de arbiter in 2014 verwijderd werd van de elitelijst van de UEFA, vormde voor hem een kantelpunt om het ‘op zijn eigen manier te gaan doen’.

“Ik ga geen witte voetjes lopen halen bij de UEFA om maar een Champions League-finale toegewezen te krijgen. En, heel eerlijk: Barcelona fluiten in Camp Nou is prachtig. Maar ik ga net zo lief drie dagen naar Noord-Ierland om een Europa League-potje te leiden”, stelt Nijhuis, die 'het reizen, de lol die je met elkaar hebt, de steden waar je komt' bestempelt als 'supergaaf'. "Ik zeg weleens gekscherend: zo’n wedstrijd fluiten is eigenlijk slechts een hinderlijke onderbreking van zo’n mooie trip.”