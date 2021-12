Steven Berghuis richt zich tot ‘outside-the-box-denkers’ bij Ajax

Vrijdag, 10 december 2021 om 23:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:47

Steven Berghuis heeft vrijdag een vooruitblik geworpen op het weerzien met Feyenoord. In gesprek met De Telegraaf gaat de aanvaller van Ajax onder meer in op de sleutel tot zijn succes bij de Amsterdammers én geeft hij te kennen dankbaar te zijn voor het ‘omdenken’ van de club. “De staf heeft outside-the-box gedacht.”

Berghuis werd afgelopen zomer overgenomen van Feyenoord en onder trainer Erik ten Hag werd de nummer 23 aanvankelijk op de rechtsbuitenpositie geposteerd. Toen Davy Klaassen half september geblesseerd raakte, moest er een oplossing bedacht worden voor de nummer tienpositie. Wat begon als een experiment met Berghuis op tien, bleek later een succesformule te worden voor Ajax. De 29-jarige Oranje-international is blij dat hij de kans heeft gekregen als aanvallende middenvelder.

“Ik ben er dankbaar voor naar de staf, die outside-the-box heeft gedacht, want hiervoor heeft iedereen me alleen als rechtsbuiten gezien. Daar heb ik ook altijd gespeeld. Tegen Sporting maakte ik vanaf die kant ook mijn goal. Maar op tien kan ik ook dingen toevoegen. Elke speler heeft bepaalde kwaliteiten en dan is het aan de trainers hoe ze die willen gebruiken. Dit vind ik wel heel mooi bedacht”, vertelt Berghuis in gesprek met de krant. Inmiddels heeft hij al 21 wedstrijden gespeeld in het shirt van Ajax en kwam daarin achtmaal tot scoren, terwijl hij zeven assists verzorgde.

Voordat op 19 december het duel tegen de Rotterdammers op het programma staat, werkt Ajax eerst nog het duel in de TOTO KNVB Beker met Barendrecht en de Eredivisie-wedstrijd tegen AZ af. Berghuis geeft te kennen dat zijn focus op AZ ligt, al kijkt hij wel degelijk uit naar de ontmoeting met Feyenoord. “Ik vind het wel bijzonder om tegen ze te spelen, maar het eerste duel is met AZ, dus daar gaat nu de focus op. We kijken stap voor stap”, besluit de Ajacied.