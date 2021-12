Kraay jr. waarschuwt KKD-sensatie Dallinga: ‘Niet doen hè, Thijs!’

Vrijdag, 10 december 2021 om 23:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:42

Hans Kraay jr. adviseert Thijs Dallinga om in de winterstop bij Excelsior te blijven. De 21-jarige spits schoot in 19 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie liefst 24 keer raak en valt met dat moyenne ongetwijfeld op bij andere clubs. Kraay jr. ziet liever dat Dallinga het seizoen afmaakt bij de Kralingers en zich daar naar de topscorerstitel schiet.

Dallinga maakte vrijdagavond in het gewonnen duel met MVV Maastricht (2-1) nog beide doelpunten voor Excelsior. Na afloop spreekt Kraay jr. de spits in een liveverbinding tussen ESPN en het Van Dongen & De Roo Stadion toe. “Thijs, Hans hier. Er begint natuurlijk – en terecht – interesse voor je te komen, en clubs hebben in de winterstop allemaal een goede spits nodig. Sc Heerenveen bijvoorbeeld. Niet doen, hè, Thijs! Ab-so-luut niet in de winterstop weggaan, hè!”

Thijs Dallinga met zijn ?????? (!) goal van het seizoen! ????#EXCMVV pic.twitter.com/cnhp8xNvVQ — ESPN NL (@ESPNnl) December 10, 2021

Dallinga stelt de analist gerust. “Nee, de intentie is om te blijven. We zijn dit jaar met iets supermoois bezig met zijn allen en dat resulteert nu ook in de periodetitel. Dat is alleen maar motivatie om met zijn allen door te knallen en daar hoor ik ook bij.” Kraay jr. is content met die woorden: “Ja, dus jij gaat in ieder geval niet verkassen in de winterstop. Dat ga je doen als je er 38 in hebt liggen.”

De goalgetter is pas bezig aan zijn eerste seizoen voor Excelsior. Dallinga’s contract bij zijn vorige club FC Groningen werd afgelopen seizoen niet verlengd, waarop hij in mei bij de Rotterdammers tekende. De spits groeide direct uit tot basisspeler in het team van Marinus Dijkhuizen en maakte zijn eerste goal in zijn tweede wedstrijd voor de club, uit tegen Roda JC Kerkrade (1-2). Drie weken later scoorde Dallinga zijn eerste vierklapper in een 5-0 overwinning op FC Den Bosch.