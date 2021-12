Douglas Costa zorgt om zeer merkwaardige reden voor woede bij eigen fans

Vrijdag, 10 december 2021 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Douglas Costa heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor veel opschudding gezorgd in Brazilië. De aanvaller juichte op provocerende wijze richting zijn eigen fans toen hij namens Grêmio de 4-2 aantekende tegen Atlético Mineiro in de Série A. Hoewel Grêmio uiteindelijk een 4-3 zege boekte op de landskampioen, degradeerde o Imortal Tricolor voor de derde keer in de clubgeschiedenis uit de hoogste Braziliaanse competitie. In 2017 won de club nog de Copa Libertadores.

Afgelopen weekend morste Grêmio al punten tegen Corinthians (1-1), waardoor degradatie boven het hoofd hing voor de ploeg van Costa en consorten. Men was afhankelijk van het resultaat van directe concurrent Juventude, dat zelf op de laatste speeldag wist te winnen van Corinthians (1-0). Na de voorlaatste speeldag zag Costa de bui al hangen, en hij diende bij de club het verzoek in om tegen Atlético Mineiro niet te spelen vanwege een bruiloft in Rio de Janeiro. De wens van de 33-jarige aanvaller werd niet gehonoreerd Grêmio, en dat lijkt tot veel frustratie te hebben geleid.

Douglas Costa fez gol e provocou a torcida do Grêmio ??pic.twitter.com/jwm7pMfKKt — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 10, 2021

Enkele dagen voor de laatste wedstrijd van het seizoen had Costa al zijn aan Grêmio gerelateerde foto’s van Instagram verwijderd. Bij dat ‘statement’ bleef het niet. Nadat hij als invaller op fraaie wijze de 4-2 aantekende tegen Atlético Mineiro, snelde hij richting het eigen publiek. Hij zwaaide provocatief naar de fans van de club en keerde de aanhang vervolgens de rug toe, terwijl hij wees naar zijn rugnummer 10. Op een van de zwartste dagen in de clubgeschiedenis zorgde Costa met zijn actie voor veel woede en onbegrip bij Grêmio.

Costa werd in mei op huurbasis overgenomen van Juventus. Het huurcontract van de linkspoot loopt nog tot medio 2022 door, al is het nog maar zeer de vraag of hij nog in actie zal komen namens Grêmio. De afgelopen periode bij de Braziliaanse club was bepaald geen onverdeeld succes. Costa speelde in totaal 26 competitiewedstrijden, waarin hij driemaal tot scoren kwam en twee assists verzorgde. In 2008 tekende Costa zijn eerste profcontract bij Grêmio, waarna hij in 2010 vertrok naar Shakhtar Donetsk. Vijf jaar later maakte de buitenspeler voor dertig miljoen euro de overstap naar Bayern München. Na enkele verhuurperiodes streek Costa in 2018 voor een bedrag van veertig miljoen euro neer bij Juventus.