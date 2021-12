Bundesliga vanaf morgen weer te zien op Nederlandse televisie

Vrijdag, 10 december 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:09

De Bundesliga is vanaf zaterdag te zien op Ziggo Sport, zo meldt de tv-zender in een persbericht. Momenteel zijn de wedstrijden uit de competitie van Duitsland gratis te bekijken via YouTiube, maar tot het eind van het seizoen zendt Ziggo Sport de duels uit. Zaterdag komen onder meer Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig in actie.

De uitzendrechten van de Bundesliga zijn sinds kort in handen van de Nordic Entertainment Group (NENT), dat zijn streamingsdienst echter pas volgend jaar lanceert in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de Bundesliga te bekijken bleef, werden de duels van dit seizoen gratis live uitgezonden op YouTube met Engels commentaar. Mogelijk zullen de live-uitzendingen op YouTube stoppen nu Ziggo Sport de beelden heeft, maar daar is geen uitsluitsel over.

Ziggo Sport wil de kijkers de komende jaren voetbal blijven aanbieden. "De contracten met bijvoorbeeld de Spaanse LaLiga, Italiaanse Serie A, de Franse Ligue 1 lopen nog meerdere jaren door. Datzelfde geldt voor de samenwerking met UEFA voor de Champions League, Nations League en voor alle EK-/WK-kwalificatiewedstrijden, waarbij de wedstrijden afzonderlijk te zien zijn maar ook op Ziggo Sport Switch waarbij de hoogtepunten uit al die wedstrijden zijn gebundeld in één lange uitzending. Het is een format dat wordt gewaardeerd en goed wordt bekeken." De Premier League is tot het eind van het seizoen te zien bij Ziggo Sport.