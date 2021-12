Excelsior juicht na dubbelslag van Dallinga en late misstap Jong Ajax

Jong Ajax is de periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie misgelopen. De ploeg van trainer John Heitinga had een overwinning nodig op bezoek bij TOP Oss, maar incasseerde twee minuten voor tijd de gelijkmaker: 1-1. Excelsior won wel, met 2-1 van MVV Maastricht, en kan het Bronzen Kampioensschild tegemoetzien. Bovendien is Excelsior verzekerd van een plek in de play-offs om promotie. Het moet raar lopen wil de club afhankelijk zijn van de periodetitel, want Excelsior staat tweede in de competitie. FC Volendam won met 3-2 van Jong PSV en heeft één punt meer.

Excelsior - MVV Maastricht 2-1

Excelsior had het initiatief in de openingsfase en het was uiteraard Thijs Dallinga die het overwicht vertaalde in een doelpunt. De competitietopscorer maakte na twintig minuten zijn 23ste doelpunt van het seizoen uit een rebound na een inzet van Julian Baas. In de tweede helft sloeg Dallinga opnieuw toe. Na een rappe counter knikte hij raak op aangeven van Siebe Horemans. MVV kwam door een eigen doelpunt van Mats Wieffer terug tot 2-1 en daar bleef het bij. Door het puntenverlies van Jong Ajax grijpt Excelsior de periodetitel. De club hoopt desondanks ‘gewoon’ direct te promoveren door in de top twee te eindigen.

TOP Oss - Jong Ajax 1-1

Ajax domineerde in de openingsfase en kwam in de tiende minuut heel dicht bij het openingsdoelpunt. Met een halve omhaal vanuit het strafschopgebied trof Naci Ünüvar de lat. Aan de overzijde voorkwam keeper Jay Gorter van Ajax echter dat Jearl Margaritha de thuisploeg op voorsprong zette. Na een onderbreking vanwege het afsteken van vuurwerk rond het stadion leek de scherpte bij Ajax af te nemen. In de openingsfase van de tweede helft grepen de bezoekers echter de leiding: na een corner kreeg Nordin Musampa de bal voor de voeten als gevolg van een chaotische situatie en daar maakte hij gebruik van. Het doelpunt zorgde er niet voor dat Ajax veel beter ging voetballen. In de slotfase kreeg de thuisploeg het deksel op de neus, doordat Kay Tejan een voorzet binnenkopte. Diep in de blessuretijd liet Ajax nog een enorme kans op de 1-2 liggen door een redding van voormalig Jong Ajax-doelman Norbert Alblas.

FC Volendam - Jong PSV 3-2

Volendam hoefde niet lang te wachten op het openingsdoelpunt. Na een indraaiende corner ging doelman Maxime Delanghe onder de bal door, waarna Boy Deul van dichtbij de 1-0 binnenkopte. Volendam denderde door en vergrootte de marge via Robert Mühren, die een strafschop benutte na een handsbal van Jenson Seelt na een schot van Mühren. Zeven minuten na de pauze maakte invaller Ibrahim El Kadiri er 3-0 van uit een fraai, tegendraads schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Jong PSV deed iets terug uit een strafschop: Johan Bakayoko werd gevloerd door Dean James en scoorde zelf. Het werd even daarna 3-2 via een knap schot van invaller Mohamed Nassoh uit de draai. Volendam hield uiteindelijk stand.

FC Emmen - FC Dordrecht 2-1

De Drenten zetten vanaf het eerste fluitsignaal het gas erop. Vooral Lorenzo Burnet was ongrijpbaar voor zijn directe tegenstander Mathis Suray: de linksback creëerde in vijftien minuten twee grote mogelijkheden voor Jari Vlak, plus een schietkans voor zichzelf. Ook Araujo, Jasin-Amin Assehnoun en opnieuw Vlak waren in het restant van de eerste helftdichtbij de openingstreffer; Dordrecht stelde daar behalve een afzwaaier van Pascu niet veel tegenover. De 0-1 vlak na rust kwam dan ook totaal uit het niets: uit een corner van Alessio Micheli kopte Stijn Meijer overtuigend raak. Araujo gaf zijn ploeg niet veel later alsnog waar die recht op had. De Peruviaan promoveerde een hoekschop van Assehnoun met zijn hoofd tot een doelpunt. Op het allerlaatste moment - in de vierde minuut van de extra speeltijd - bezorgde Bart Scholte zijn ploeg toch nog de verdiende overwinning met de derde kopgoal van het duel.

De Graafschap - Helmond Sport 0-1

Het was eenrichtingsverkeer tijdens de eerste 45 minuten in Doetinchem. Binnen een minuut moest Helmond Sport-doelman Mike Havekotte al drie keer ingrijpen; in het restant van het eerste halfuur creëerde De Graafschap nog drie grote kansen. Giovanni Korte dacht de Superboeren vijf minuten voor de tijd op voorsprong te zetten, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. ‘Er zal uit een ander vaatje getapt moeten worden’, schreef Helmond Sport al op het eigen Twitter-account. Dat werd er echter niet: ook na rust bleven de Brabanders tegenhouden en tegenhouden. Het was dan ook een wonder dat het nog 0-1 werd. Drie minuten voor tijd kreeg Dylan Seys de bal gelukkig voor zijn voeten en dompelde de thuisploeg in rouw.

ADO Den Haag - Jong AZ 3-2

De thuisploeg had al vijf wedstrijden op rij gewonnen en Thomas Verheydt had in al die duels het net weten te vinden. De spits vond het nog niet welletjes: hij vergrootte de reeks in de 23ste minuut naar zes door binnen te tikken uit een voorzet van Hervé Matthys. ADO kon niet lang van die voorsprong genieten. Drie minuten later verlengde Zico Buurmeester op listige wijze een pass van Iman Griffith. Laatstgenoemde hielp de Alkmaarders nog voor rust brutaal aan de leiding. De linksbuiten kon ongehinderd doorlopen en schoot hard en laag achter Luuk Koopmans. Na rust stelde ADO echter snel orde op zaken. Joey Jacobs veroorzaakte een penalty door hands te maken; Verheydt schoot zwak in, maar scoorde alsnog. Met een gelukje draaide de ploeg van Ruud Brood de boel helemaal om. Sem Steijn probeerde het vanaf een meter of twintig en via een Alkmaars been belandde de bal achter een kansloze Sem Westerveld. De Hagenaars probeerden de marge nog te vergroten, maar slaagden daar niet meer in.

NAC Breda - Almere City FC 1-1

Alex Pastoor werd afgelopen week aangekondigd als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek, maar de nieuwe trainer zal pas na de winterstop plaatsnemen op de bank. Tot die tijd staat Tim Bakens aan het roer. De eerste helft in het Rat Verlegh Stadion werd niet gekenmerkt door oogstrelend voetbal en het scorebord gaf halverwege een logische 0-0 tussenstand aan. De wedstrijd werd een klein kwartier na rust opengebroken. Lance Duijvestijn kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied van Thijs van Leeuwen. De nummer tien kreeg de tijd om uit te halen en plaatste de bal op fraaie wijze in de kruising. Enkele minuten later verzuimde NAC tot tweemaal toe de gelijkmaker aan te tekenen. Eerst schoot Boris van Schuppen op de lat, en uit de rebound raakte Thom Haye de paal. Laatstgenoemde trok de stand in de 74ste minuut alsnog gelijk. Na een pass van Jarchino Antonia draaide Haye met een fraaie kapbeweging weg en schoot hij de 1-1 binnen. Het was tevens de eindstand.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 3-2

Het spektakelstuk in Kerkrade werd al in de vijfde speelminuut in gang gezet toen Jizz Hornkamp een voorzet vanaf de rechterkant binnenliep: 0-1. In de twaalfde minuut haalde Bryan Limbombe de achterlijn, waarna hij Patrick Pflücke met een afgemeten voorzet een niet te missen kopkans gaf: 1-1. Enkele minuten later moest Roda JC opnieuw in de achtervolging. Wederom was Hornkamp trefzeker namens FC Den Bosch. De Limburgers toonden echter veerkracht en trokken de stand halverwege het eerste bedrijf gelijk. Opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Pflücke; ditmaal als aangever. Dylan Vente ontving een breedtepass van de linksbuiten en liep eenvoudigerwijs de 2-2 binnen. Na een klein uur spelen kwam Roda voor het eerst op voorsprong. Pflücke schoot uit een vrije trap op de paal, waarna Stefano Marzo uit de rebound voor de 3-2 zorgde. Hoewel met name de thuisploeg nog enkele kansen creëerde, kwam het scorebord niet meer in beweging.

VVV-Venlo - Jong FC Utrecht 1-2

Zeker voor rust was VVV-Venlo de bovenliggende partij. Onder meer via Yahcuroo Roemer en Joeri Schroijen creëerden de Limburgers al vroeg in de wedstrijd uitstekende mogelijkheden, maar het ontbrak beide namen aan fortuin in de afronding. In de 24ste minuut werd de score geopend. Arbiter Michael Eijgelsheim zag dat Mitchell van Rooijen onderuit werd getrokken in het strafschopgebied, waarna hij een penalty toekende aan de thuisploeg. Sven Braken schoot feilloos binnen in de linkerbenedenhoek. Nadien werd Jong FC Utrecht beduidend gevaarlijker. Hoewel de Utrechtste aanvalslust voor rust nog niet tot een doelpunt leidde, kwamen de bezoekers in de tweede helft wel op gelijke hoogte. Ruim een kwartier voor het eindsignaal zorgde Nick Venema voor de verdiende gelijkmaker: 1-1. Daarmee was de gifbeker voor VVV nog niet leeg: in de 87ste minuut sloeg Venema namelijk opnieuw toe en bezorgde hij de Utrechtse beloftenploeg de 1-2 zege.

FC Eindhoven - Telstar 1-1

FC Eindhoven kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Joey Sleegers. De buitenspeler ontving een prachtige dieptepass van Maarten Peijnenburg. Na een fraaie kapbeweging passeerde Sleegers vervolgens doelman Abdel El Ouazzane op koelbloedige wijze. De teams waren aan elkaar gewaagd, al werden de veldverhoudingen pas in de 83ste minuut tot uiting gebracht op het scorebord. Uiteindelijk was het invaller Rashaan Fernandes die op aangeven van Anthony Berenstein de gelijkmaker aantekende: 1-1. In de slotminuten kwam de thuisploeg nog dicht bij de winnende treffer via Sleegers, die echter rakelings naast kopte.

