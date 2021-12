Cambuur eert Henk de Jong met prachtgebaar én knappe zege

Vrijdag, 10 december 2021 om 21:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:31

SC Cambuur heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II werden de Tilburgers onder leiding van waarnemend trainer Pascal Bosschaart zonder al te veel problemen met 1-3 opzijgezet. Voorafgaand aan het duel eerden de Leeuwarders de zieke Henk de Jong door shirts met de tekst In Henk we trust te tonen. SC Cambuur stijgt door de overwinning weer naar een knappe vierde plek op de ranglijst; Willem II blijft steken op een dertiende plaats.

Zonder hoofdtrainer De Jong, die met een cyste kampt, kregen de bezoekers na tien minuten bijna de 1-0 om de oren. Görkem Saglam schoot van dichtbij op Sonny Stevens, maar de sluitpost wist de bal over te tikken. Daarna nam Cambuur het initiatief. Timo Wellenreuther hield Willem II eigenhandig op de been door pogingen van Roberts Uldrikis, Issa Kallon en Calvin Mac-Intosch onschadelijk te maken; vier minuten later moest de Duitser zelfs ingrijpen bij een beroerde terugspeelbal van Ulrik Jenssen. De 0-1 hing in de lucht, maar die zou er voor het rustsignaal niet meer komen.

Prachtig gebaar! De spelers @SCCambuurLwd dragen een shirt met de tekst: In Henk we trust?? ?? ESPN 2 #? #WILCAM pic.twitter.com/iiu7IXaFyT — ESPN NL (@ESPNnl) December 10, 2021

Vier minuten na rust hadden de Leeuwarders meer geluk. Cambuur stoomde razendsnel op na balverlies van Mats Köhlert en kreeg de bal via Kallon bij Uldrikis. De Let toonde zich koel en schoot met precisie in de rechterhoek: 0-1. Even werd Willem II wakker en dook een aantal keer gevaarlijk op voor Stevens. Aan de andere kant werd Alex Bangura echter neergelegd in het vijandelijke strafschopgebied: penalty. Robin Maulun nam plaats achter het leer en schoot via de handen van Wellenreuther binnen voor de 0-2.

De ploeg van Fred Grim probeerde de spanning nog terug te brengen en kreeg mogelijkheden via Max Svensson en Argyris Kampetsis, voordat Godfried Roemeratoe dan toch de aansluitingstreffer binnenschoot: 1-2. Cambuur nam daar geen genoegen mee en verruimde de marge in extremis toch weer naar twee. Mitchel Paulissen was de maker en schoot Cambuur na de oorwassing tegen Vitesse van vorige week (1-6) daarmee weer terug naar de vierde plek.