Valentijn Driessen: ‘De koppeling tussen Overmars en Ten Hag is nu losgelaten’

Vrijdag, 10 december 2021 om 20:33 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen verwacht dat Erik ten Hag na dit seizoen vertrekt bij Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stelt de journalist dat het bijtekenen van Marc Overmars, directeur voetbalzaken, de situatie bij de Amsterdamse club heeft veranderd.

“Ik denk dat het bijtekenen van Overmars eigenlijk een signaal is dat Ten Hag gaat vertrekken”, begint Driessen. “Ik verwacht dat de koppeling Overmars-Ten Hag over is na dit seizoen. Overmars heeft bijgetekend tot 2026, maar zo lang gaat Ten Hag niet blijven. Ten Hag is klaar voor een buitenlandse uitdaging, dat vindt hij zelf ook. Ik denk dat hij een uitdaging bij Manchester United graag aan zou willen gaan”, aldus Driessen, die bijval krijgt van Mike Verweij.

"Ik heb Ten Hag gevraagd of de rode loper uit lag om bij te tekenen en daar kwam zo'n ontwijkend antwoord op. Het was van: nee, ik lig nog anderhalf jaar vast, het geeft rust, het is wel prettig. Nee, er was nog geen behoefte om ook over contractverlenging te praten. Erik ten Hag gaat zijn status gewoon verzilveren na dit seizoen en ik zou het ook heel gek vinden als hij dat niet doet."

Zelf is Verweij van mening dat Ten Hag nog ‘jarenlang’ trainer van Ajax moet blijven. "Als je hier nog tien jaar kunt zitten met Overmars, dan kun je wel acht keer kampioen worden. Je kunt je wel onsterfelijk maken in Amsterdam." Driessen: “Ja, maar als trainer wil je ook de Europese top in. Je zit daar met Ajax ook wel, maar je wil naar Europese topclubs waar veel meer mogelijk is. Dat is een uitdaging voor zo’n trainer. De koppeling tussen Overmars en Ten Hag is nu losgelaten", besluit Driessen.