Jürgen Klopp kent geen twijfel over terugkeer van Steven Gerrard

Vrijdag, 10 december 2021 om 20:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:33

Jürgen Klopp ziet Steven Gerrard in de toekomst zeker als trainer terugkeren bij Liverpool. De 41-jarige oud-middenvelder, momenteel trainer van Aston Villa, staat zaterdag voor het eerst als manager op Anfield. Klopp vindt dat Gerrard ‘over alle benodigde kwaliteiten beschikt’ om het te maken als trainer van the Reds.

“Oh, ja. Zonder twijfel”, antwoordt Klopp op de vraag of hij Gerrard in de toekomst op zijn plek ziet. “Het enige probleem is wanneer het daar het juiste moment voor is. We zagen het met Frank Lampard bij Chelsea (Lampard werd na achttien maanden als coach van the Blues ontslagen, red.). Hij doet het erg goed, maar hij is nog erg jong vanuit managersperspectief. Wanneer is het goede moment? Is het de laatste klus die je wil doen? De tweede? Dat zijn vragen die ik niet kan beantwoorden.”

Klopp denkt niet dat Gerrard, die als speler tot 710 wedstrijden voor Liverpool kwam, nog iets te bewijzen heeft als trainer. “Ik weet niet wat je moet doen om manager van Liverpool te worden. Ik weet dat mensen zeggen dat je dingen moet winnen, maar daar heb ik mijn twijfels bij. Het is belangrijker dat je híér dingen wint, in plaats van al die ‘bewezen winnaar’-lulkoek. Je kan in het verleden alles hebben gewonnen en dat vervolgens nooit weer doen.” Gerrard won in zijn 3,5 jaar als trainer van zijn vorige club Rangers eenmaal de Schotse landstitel.

Klopp voorspelt dat zijn collega-trainer zaterdag niet zal weten wat hem overkomt. “Stevie is al een volleerd coach en weet hoe hij wedstrijden moet benaderen, maar hij heeft waarschijnlijk geen idee hoe het is om het stadion weer binnen te stappen. Ik had hetzelfde toen ik met Borussia Dortmund terugkeerde bij 1. FSV Mainz 05 en met Liverpool bij Dortmund. Het is raar, je mag zo’n beetje iedere persoon die je tegenkomt in het stadion en dat is normaal nooit het geval.” Dat gegeven zal niet veranderen als Gerrard besluit te juichen als Aston Villa scoort. “Ik deed dat destijds ook bij Mainz. Ik juichte als een bezeten duivel en dat mag hij ook doen. Ik hoop alleen niet dat hij er reden toe krijgt.”