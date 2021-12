Vitesse krijgt zware sanctie van UEFA; ook Feyenoord weer bestraft

Vrijdag, 10 december 2021 om 20:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:11

Feyenoord en Vitesse zijn door de UEFA bestraft voor ongeregeldheden in recente Conference League-wedstrijden. De Rotterdammers hebben een boete van 48.000 euro ontvangen, terwijl Vitesse is gesommeerd om 35.000 euro te betalen. Bovendien mag Vitesse de eerstvolgende uitwedstrijd in Europees verband geen supporters meenemen.

Feyenoord wordt bestraft omdat supporters vuurwerk afstaken en met objecten gooiden (40.000 euro) en vernielingen aanrichtten (8.000 euro) in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag (2-2) van 25 november. Voor het afsteken van vuurwerk en het gooien van objecten wordt ook een voorwaardelijke straf met een looptijd van twee jaar uitgedeeld: bij nieuwe ongeregeldheden mag Feyenoord één uitwedstrijd geen fans meenemen.

Verder moet Feyenoord binnen dertig dagen contact opnemen met Slavia Praag om schade te vergoeden die is aangericht door supporters. Concreet wordt gesproken over twee kapotte stoeltjes in de Eden Aréna. De boetepot van Feyenoord bedraagt dit seizoen liefst 325.875 euro. Vitesse wordt bestraft voor ongeregeldheden in de uitwedstrijd tegen Stade Rennes (3-3), ook op 25 november.

Supporters van Vitesse gooiden flessen, bekers en een twintigtal stoeltjes naar de CRS, de Franse Mobiele Eenheid. Bovendien werden de toiletten in het stadion toegetakeld. Als de club doorgaat naar de knock-outfase van de Conference League, wordt de uitwedstrijd dus zonder meegereisde supporters gespeeld. Vitesse moet binnen dertig dagen contact opnemen met Stade Rennes over het vergoeden van de kosten van onder meer twintig kapotte stoeltjes en twee wastafels.

Feyenoord liet vorige maand in een statement al weten te balen van de vele boetes. "Feyenoord betreurt het ten zeerste dat de club dit seizoen al € 277.875,- aan boetes heeft moeten betalen aan UEFA en roept het hiervoor verantwoordelijke deel van de supporters andermaal op om te stoppen met bovengenoemde gedragingen die de club grote financiële en overige schade berokkenen", schreef de club toen.