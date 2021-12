Kevin De Bruyne spreekt Max Verstappen toe via Instagram

Vrijdag, 10 december 2021 om 18:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:38

Kevin De Bruyne heeft Max Verstappen op Instagram bemoedigend toegesproken. Zondag staat de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma in Abu Dhabi. In de beslissende race zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan strijden om de wereldtitel. De aanvallende middenvelder van Manchester City heeft op zijn Instagram Story zijn voorkeur alvast uitgesproken. “Hi Max, KDB hier. Ik wens je veel succes tijdens de race van komend weekend in Abu Dhabi. Ik heb erg genoten van je races en het was een geweldige strijd met Lewis. Toch zal ik jou supporten. Hopelijk win je dit weekend en dan kun je genieten van de wereldtitel!”, aldus De Bruyne.