Schmidt: ‘Niemand heeft ooit getwijfeld aan de professionaliteit van Robben’

Vrijdag, 10 december 2021 om 16:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:53

Het is nog te vroeg om de ernst van de blessure van Noni Madueke te bepalen, vertelt Roger Schmidt. De aanvaller greep donderdagavond na zijn hamstring in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad (3-0 nederlaag) en werd vervangen door Yorbe Vertessen. De eerste indruk bij PSV is dat Madueke 'weer last heeft van spierproblemen', aldus Schmidt.

Madueke kwam na ruim een uur binnen de lijnen, maar bleef uiteindelijk slechts zes minuten op het veld. Zijn nieuwe kwetsuur is een flinke klap voor de Engelsman, die dit seizoen al twee keer eerder een soortgelijke blessure opliep. Hij speelde dit seizoen daarom pas acht competitiewedstrijden. In gesprek met De Telegraaf trekt Schmidt de vergelijking met Arjen Robben en Kingsley Coman, twee andere spelers die te maken kregen met het nodige blessureleed.

"Niemand heeft ooit getwijfeld aan de professionaliteit van Robben", benadrukt Schmidt, waarmee hij impliceert dat Madueke er alles aan doet om fit te blijven. "Maar soms leidt de structuur van de spieren tot steeds weer terugkerende blessures. Wij gaan uitzoeken wat het probleem bij Madueke is en gaan er alles aan doen om hem te helpen. Bij Bayern München had Kingsley Coman een paar jaar geleden ook geregeld te kampen met spierblessures. Die is eroverheen gegroeid."

Zaterdag keerde Madueke na negen gemiste wedstrijden terug met een korte invalbeurt tegen FC Utrecht (4-1 winst). "Na zo veel keer ga je ook twijfelen aan je lichaam, maar dit hoort bij voetbal", zei hij na zijn terugkeer. "Ik moest teruggaan en zorgen dat ik op een goede manier weer terug zou komen. Geen blessures meer en zeker niet de hamstring. Ik heb mijn programma aangepast, mijn herstel ook. Vooral qua intensiteit. Ik ben nu weer terug en het voelt beter dan het ooit geweest is."