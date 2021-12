Peter Bosz: ‘Ik ben heel teleurgesteld, absoluut, ik begrijp het niet’

Vrijdag, 10 december 2021 om 16:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:06

Peter Bosz heeft geen begrip voor het besluit van de disciplinaire commissie van de Franse Ligue 1 om Olympique Lyon een punt in mindering te brengen. Donderdag werd duidelijk dat Lyon wordt bestraft vanwege de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. De wedstrijd werd op zondag 21 november gestaakt nadat Dimitri Payet werd geraakt door een flesje water vanaf de tribunes.

De wedstrijd wordt zonder publiek overgespeeld, terwijl Lyon ook een punt inlevert. Dat nieuws komt ongelegen, temeer omdat les Gones al een teleurstellend seizoen beleven tot dusver. In 16 wedstrijden pakte de ploeg van Bosz 23 punten en daar blijven er nu 22 van over. Lyon staat op de twaalfde plek, maar heeft minder verliespunten dan de nummers elf en tien. "Ik ben heel teleurgesteld, absoluut", reageert de Nederlander op de sanctie.

Het loopt al vroeg uit de hand bij Lyon tegen Marseille... ?? De wedstrijd wordt gestaakt nadat Dimitri Payet is geraakt door een fles ?#ZiggoSport #Ligue1 #OLOM pic.twitter.com/nmbLeCS3Mc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

"Het is niet goed te praten wat er is gebeurd, maar om heel Lyon te bestraffen... Er zaten zestigduizend mensen in het stadion. Er is één gek die zoiets doet. Ik begrijp het besluit om een punt af te trekken niet, zeker niet omdat Marseille weigerde om verder te spelen", vervolgt Bosz. "De scheidsrechter gaf heel duidelijk aan de wedstrijd te willen spelen, maar dat wilde Marseille niet. Nu worden wij bestraft. Het was een van onze supporters, maar ik begrijp het niet. De goede supporters worden de dupe, dat hoort niet zo te zijn."

In een officiële verklaring uitte Lyon zijn ongenoegen al over de straf. "Met deze ongekende beslissing zorgt de disciplinaire commissie voor een ongelijke behandeling tussen de clubs, waar veel zwaardere daden resulteerden in veel lichtere straffen dan die voor Olympique Lyon", meldde de club. Bosz sloot de groepsfase van de Europa League donderdag af met een 1-1 gelijkspel tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Zondagavond gaat de ploeg op bezoek bij regerend kampioen Lille OSC.