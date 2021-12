Barcelona bezorgd om De Jong: ‘Hij heeft het emotioneel zwaar’

Vrijdag, 10 december 2021 om 15:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:29

Barcelona maakt zich zorgen om Frenkie de Jong, zo schrijft Sport vrijdag. Enerzijds wordt de middenvelder door de technische staf gezien als potentieel uithangbord van het 'nieuwe project' onder Xavi, maar anderzijds wordt intern de vraag gesteld of De Jong nog wel gelukkig is bij de club. Zijn toekomst is dan ook sterk afhankelijk van zijn persoonlijke wensen. Momenteel zou De Jong 'in een dal' zitten en het is daarom de vraag of hij nog lang voor Barcelona wil spelen.

Xavi verzekerde vorige week nog dat De Jong 'niet te koop' is. "Hij is zeer belangrijk en in staat om het verschil voor ons te maken", voegde de trainer daaraan toe. Volgens Sport vertrouwt Xavi inderdaad 'blind' op De Jong, maar oogt de middenvelder zelf gedesoriënteerd. Hij zou minder zekerheid voelen over zijn specifieke rol op het veld. Als gevolg daarvan maakt hij meer meters en dinsdag tegen Bayern München (3-0 nederlaag) oogde hij 'uitgeput', schrijft de krant. De Jong werd dan ook voortijdig gewisseld.

Na die wedstrijd werd hij hard aangepakt in de Spaanse pers. "Frenkie toonde geen persoonlijkheid in zijn spel. Heel verwerpelijk. Zijn handtekening kostte 86 miljoen euro, maar hij speelt alsof het hem niets interesseert. Een mislukking", schreef AS bijvoorbeeld. Xavi heeft met De Jong gesproken en zou hebben benadrukt dat hij nog een stap moet zetten om een van de beste middenvelders ter wereld te worden. "De club is erg te spreken over zijn professionele houding", aldus Sport. "Maar ze zien ook dat hij het emotioneel zwaar heeft, omdat hij een speler is die zijn werk heel serieus neemt."

"Hij is een van de weinige spelers die wedstrijden van tevoren en na afloop nauwkeurig analyseert. Hij is totaal niet tevreden over zijn eigen spel en dat van het team. Het grote gevaar voor Barcelona is dat De Jong niet gelukkig is. Er zijn veel clubs, waaronder Liverpool en Bayern München, die niet kunnen wachten om hem vast te leggen. Maar alles is afhankelijk van de speler zelf. Voor De Jong kwam een droom uit met zijn transfer naar Barça, maar de club moet hem nu een toekomstvisie bieden met grote prijzen. Ze moeten de beste positie voor hem vinden op het veld, zodat hij weer in topvorm raakt. Hij is een van de weinige spelers van Barcelona die een groot bedrag zou kunnen opleveren."

Eerder op de vrijdag schreven AS en Mundo Deportivo al dat Barcelona bereid is om zowel De Jong als Marc-André ter Stegen te verkopen. Enerzijds omdat zij het nodige geld kunnen opleveren, dat weer besteed kan worden aan het renoveren van de selectie. Maar aan de andere kant ook omdat De Jong en Ter Stegen zich niet hebben kunnen ontpoppen tot de gewenste leider binnen de selectie van Barcelona, zo klonk het. AS schreef dat er echte leiders al langer ontbreken in de kleedkamer van Barcelona en dat verwacht werd dat De Jong en Ter Stegen deze rol op zich konden nemen. Verder zou men bij Barcelona ook niet tevreden zijn over de prestaties van het tweetal binnen de lijnen.

Overigens zijn De Jong en Ter Stegen niet de enige spelers die in de etalage komen te staan. Sport en Mundo Deportivo spraken over een naderende schoonmaakoperatie, waarbij ruimte moet worden gecreëerd voor inkomende transfers. Samuel Umtiti en Luuk de Jong mogen in ieder geval vertrekken. Eerstgenoemde ziet niets in een vertrek op huurbasis, waardoor Barcelona overweegt om zijn tot medio 2023 lopende contract te ontbinden. De van Sevilla gehuurde De Jong heeft ingestemd met een vertrek, mits er voor hem een interessante aanbieding voorbijkomt. Philippe Coutinho drukt met zijn salaris zwaar op de begroting en Brarcelona wil hem daarom dolgraag lozen, maar zelf ziet hij weinig in een vertrek. Verder zou Barcelona eveneens bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen voor Óscar Mingueza, Sergiño Dest en Neto.