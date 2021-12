Betaald voetbal voert druk op met statement voor Catshuisoverleg

Vrijdag, 10 december 2021 om 14:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:44

De KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie roepen het kabinet in een gezamenlijk statement op om weer publiek toe te laten in de stadions. In het statement worden enkele argumenten genoemd om de deuren van de stadions weer te openen. Volgens de NOS ziet het kabinet vooralsnog echter weinig ruimte voor versoepelingen. Zondag is een Catshuisoverleg en wordt gekeken naar het nieuwste advies van het Outbreak Management Team; dinsdag geeft het kabinet een persconferentie.

Het betaald voetbal stelt allereerst dat het voetbal geen besmettingshaard is. De conclusie van fieldlabonderzoeken was dat 'hogere bezoekersaantallen mogelijk zijn'. In april concludeerde Fieldlab Evenementen dat een bezettingsgraad van 50 tot 75 procent mogelijk is onder strikte voorwaarden. Bij 50 procent zouden mondkapjes alleen gedragen moeten worden bij verplaatsing in het stadion; bij 75 procent werd aangeraden supporters ook mondkapjes te laten dragen als ze zitten. Het betaald voetbal wijst erop dat bezoekers gevaccineerd of negatief getest zijn en/of antistoffen hebben.

Verder wordt gesteld dat het betaald voetbal niet veel reisbewegingen oplevert. "Er zijn zo'n 200.000 stadionbezoekers op in totaal 17,6 miljoen Nederlanders", klinkt het. "Zij reizen gespreid, want de negentien wedstrijden per week zijn verdeeld over drie dagen. Een groot deel van de supporters gaat bovendien lopend of op de fiets naar het stadion. Bij veel clubs woont tachtig procent van de fans op minde dan vijf kilometer afstand." Het betaald voetbal wijst er bovendien op dat de stadions in veel andere landen nog open zijn en dat de besmettingscijfers na een maand zonder publiek nauwelijks zijn gedaald. "Het voetbal is geen onderdeel van het probleem", luidt de conclusie. "Het sluiten van stadions is niet nodig, niemand schiet hier iets mee op."