Raiola: ‘Weet je dat we Matthijs de Ligt bijna naar München hebben gebracht?’

Vrijdag, 10 december 2021 om 13:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:42

Mino Raiola ziet Paul Pogba niet naar de Bundesliga verkassen. De middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Manchester United en heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst. Volgens zijn zaakwaarnemer is Bayern München de enige club uit de Bundesliga die Pogba in theorie kan betalen, maar zal het niet zover komen. En passant vertelt Raiola dat een van zijn andere cliënten, Matthijs de Ligt, in het verleden dicht bij een overstap naar München was.

In een interview met het Duitse Sport1 noemt Raiola een transfer van Pogba naar Duitsland 'niet mogelijk'. "Want de mentaliteit is anders in Duitsland", licht hij toe. "Daar kunnen en willen ze niet zulke hoge salarissen betalen." Pogba verdient jaarlijks naar verluidt zeventien miljoen euro bij Manchester United. "De enige club die het salaris van Pogba zou kunnen betalen, is Bayern München. Maar die club gaat het salaris van Pogba ook niet betalen. Duitse clubs bevinden zich onderaan de salarisladder."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Raiola vindt het op zichzelf geen probleem dat clubs in Duitsland terughoudender zijn met het uitkeren van vorstelijke salarissen. Het Duitse voetbal is daardoor heel gezond. De 50+1-regel (die verplicht een meerderheid van de club in handen moet zijn van de leden, red.) is heilig in Duitsland. Jullie nemen geen enkel risico en dat zie ik als iets positiefs. De Bundesliga bewijst dat je met zo'n regel ook prachtig voetbal kunt spelen. De passie bij de supporters van Borussia Dortmund is prachtig om te zien. Iedere speler houdt van de Gelbe Wand."

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zijn cliënt Erling Braut Haaland. "Hij is hierheen gekomen omdat hij voor die supporters wilde spelen. Afgelopen zomer was een verkoop van Erling misschien wel makkelijker en beter geweest voor Dortmund, maar de club zei 'nee' om sportieve redenen. Daar heb ik groot respect voor." Voor Pogba zijn intussen 'veel aanbiedingen', waaronder een contractverlenging in Manchester. "We zullen zien wat het beste is voor hem."

Bayern heeft zich in ieder geval niet gemeld voor de 28-jarige Fransman. "Nog niet, maar misschien komt dat nog. Die vraag moet je aan Bayern stellen. Maar dat is de enige Duitse club die hem kan betalen. Ik denk dat we over twee maanden meer weten. Weet je dat we Matthijs de Ligt bijna naar München hebben gebracht? We hadden heel goede gesprekken. Jammer dat het uiteindelijk niet gelukt is." Raiola weidt er niet over uit, maar Bayern werd begin 2019 genoemd als potentiële nieuwe club voor de toenmalig verdediger van Ajax. Naar het schijnt was de interesse dus een stuk concreter dan voorheen bekend was. De Ligt trok in de zomer van 2019 naar Juventus.