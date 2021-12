Spelersgroep overtuigt Henk Fraser om aan te blijven bij Sparta Rotterdam

Vrijdag, 10 december 2021 om 12:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:18

Henk Fraser blijft de trainer van Sparta Rotterdam. Na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee als gevolg van een conflict met algemeen directeur Manfred Laros twijfelde Fraser over zijn toekomst, maar de spelersgroep heeft hem verzocht om aan te blijven. Eerder sprak de oefenmeester van een 'dilemma' als Van Stee zou vertrekken. Hij werkte nauw samen met de technisch directeur: de twee waren volgens het Algemeen Dagblad als twee handen op een buik.

"Mijn vertrouwen in de spelersgroep is groot. En andersom is dat vertrouwen er ook naar bij. We willen met elkaar zorgen voor handhaving", vertelt Fraser in een reactie aan het Algemeen Dagblad. Hij vindt het jammer dat Sparta verder moet zonder Van Stee, maar zag een 'escape' niet zitten. "Ik wilde de groep niet in de steek laten." Zaterdagavond speelt Sparta in het Abe Lenstra Stadion tegen sc Heerenveen.

"Als Van Stee gaat ontstaat er voor mij wel een dilemma, ja", zei Fraser vorige week vrijdag. "Dan moet ik mezelf afvragen: is mijn loyaliteit naar Henk net zo groot als die naar de spelersgroep? Henk heeft veel voor mij betekend bij Sparta. Het is een emotionele dag voor mij. Hoe ik nu ga handelen, daar ben ik nog niet uit. Ik wil eerst met Henk spreken, dan met de spelersgroep en dan met algemeen directeur Laros. Ik zal dan in het belang van Sparta een beslissing nemen.”

Laros en Van Stee zouden al langer met elkaar in onmin geleefd hebben. De algemeen directeur van Sparta zou hebben gestoord aan het feit dat Van Stee publiekelijk over bedragen sprak in de media. Van Stee was juist van mening dat Laros meer financiële risico’s zou mogen nemen. Sparta staat momenteel met tien punten op de zestiende plaats in de Eredivisie. Van de vijftien wedstrijden wist de club er slechts twee te winnen.

Fraser is sinds de zomer van 2018 werkzaam bij Sparta. Hij promoveerde in zijn eerste seizoen via de play-offs naar de Eredivisie. In het daaropvolgende seizoen, dat niet werd afgemaakt door de coronacrisis, eindigde Sparta als elfde; in de jaargang 2020/21 werd Sparta achtste. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal was stadsgenoot Feyenoord te sterk. Fraser combineert het trainerschap bij Sparta met een functie als assistent-bondscoach van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.