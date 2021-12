De vooruitzichten van Tottenham Hotspur worden steeds problematischer

Vrijdag, 10 december 2021 om 12:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:17

De zorgen van Tottenham Hotspur nemen alsmaar toe. Vanwege een corona-uitbraak binnen de club vond de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes donderdagavond geen doorgang, terwijl ook de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van zondag is afgelast. Volgens the Athletic leeft binnen de club 'de verwachting' dat de competitiewedstrijd tegen Leicester City van volgende week donderdag ook niet doorgaat.

Spelers die positief testen op het coronavirus, moeten tien dagen in quarantaine vanaf het moment van hun eerste klachten en/of de eerste positieve test. Op dit moment zouden acht spelers uit de A-selectie positief zijn getest. Enkele positief geteste spelers zouden donderdag in actie kunnen komen tegen Leicester, maar het merendeel niet. Deze week testten bovendien enkele jeugdspelers positief, waardoor de 'sportieve integriteit' van de wedstrijd op het spel komt te staan.

"Een argument om de wedstrijd wel door te laten gaan, is dat Tottenham de verspreiding heeft beperkt door het trainingscomplex te sluiten. Daardoor zit minder risico verbonden aan het doorgaan van de wedstrijd. Leicester heeft deze week echter ook te maken gekregen met een corona-uitbraak. En omdat het trainingscomplex van Tottenham is gesloten tot maandag, kan de club zich veel minder goed voorbereiden op de wedstrijd", schrijft the Athletic.

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat Tottenham wordt geconfronteerd met nog meer positieve tests. Als the Spurs het onmogelijk achten om de wedstrijd te spelen, zullen ze een beroep doen op de Premier League om een nieuwe datum te vinden. Binnen de club gaan veel personen inmiddels uit van dat scenario. In dat geval zien de supporters van Tottenham hun club pas weer op zondag 19 december in actie in de Premier League, als Liverpool op bezoek komt in het Tottenham Hotspur Stadium.

De spelers die fit en gezond zijn, krijgen eenzelfde trainingsschema als tijdens de lockdown in 2020. Trainingen worden virtueel uitgevoerd, met individuele sessies en groepssessies. Van Antonio Conte en de voedingsdeskundigen bij de club krijgen ze bovendien voedingsadvies. Conte wil zijn spelers zo fit mogelijk houden. "In een ideale wereld zou de club misschien een alternatief trainingscomplex vinden, maar de prioriteit is het virus te bedwingen. De club beseft ook dat het er niet goed uit zou zien, als een grote groep samen zou komen terwijl het virus zich kan verspreiden", aldus de doorgaans goed ingevoerde sportwebsite.

Wat gebeurt er met Tottenham Hotspur - Stade Rennes?

Volgens richtlijnen van de UEFA moeten alle groepswedstrijden voor het einde van de maand zijn afgewerkt. Vanwege de gezondheidsrisico's en het overvolle programma van Tottenham is 'de verwachting' volgens the Athletic echter dat de UEFA coulance toont bij het vinden van een geschikte dag, waardoor data in 2022 in beeld komen. Het is ook denkbaar dat de wedstrijd helemaal niet meer wordt ingehaald, wat zou leiden tot een reglementaire nederlaag en uitschakeling voor Tottenham. In dat geval zou Vitesse als nummer twee de knock-outfase ingaan.

"Intern is er niet zozeer een wens om uit de Conference League te stappen, maar sinds de komst van Conte en de daaropvolgende goede resultaten in de Premier League is een plek in de top vier en daarmee plaatsing voor de Champions League een realistischer doel en een prioriteit geworden. Voorheen werd de Conference League gezien als een weg naar de Europa League, maar Tottenham denkt inmiddels groter", klinkt het. Op dit moment staat Tottenham op de vijfde plek in de Premier League.