Geschokte reacties in Veronica Inside-studio na bekendmaking nieuwe analist

Vrijdag, 10 december 2021 om 11:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:05

Kees Jansma gaat aan de slag als analist van de Europa League en Conference League bij Veronica, zo bevestigt presentatrice Hélène Hendriks vrijdagochtend bij Radio Veronica - De Veronica Inside Ochtendshow. De voormalig perschef van Oranje, 74 jaar, gaat in ieder geval samenwerken met Wim Kieft. Eerder werd al bekend dat Johan Derksen en René van der Gijp hun laatste wedstrijden hebben geanalyseerd in de toernooien, omdat zij een dagelijkse talkshow gaan maken.

"Ik zou dat eigenlijk vanavond bekendmaken, maar ik kan dat nu wel doen", vertelt Hendriks in de radio-uitzending. "De nieuwe analist is Ome Kees." De aankondiging leidt tot geschokte reacties in de radiostudio van onder meer presentator Jan Joost van Gangelen. "Nee, Kees Jansma?!", klinkt het. "Ik ben er echt superblij mee, want het is een kanon in de voetballerij", vult Hendriks aan. "Hij is ook goed met Wim. Het belangrijkste: hij vindt het ontzettend leuk en is heel enthousiast."

De nieuwe analist kwam donderdagavond ook al ter sprake tijdens de voorbeschouwing van het Conference League-duel tussen Real Sociedad en PSV op Veronica. “Ik heb gisteren naar Ron Vlaar en Dirk Kuyt zitten kijken en dan is onze analyse wel echt van Champions Leagu-niveau”, zei Van der Gijp lachend. “Het zijn pratende hoofden, dat is ook niet erg. Het is wel leuk om te zien, maar zoals Wim Kieft het zojuist doet, dat is wel echt buitencategorie.”

Wilfred Genee hintte vervolgens op de komst van een nieuwe analist. “Dan gaan jullie straks door met een andere topper, neem ik aan?” Kieft liet hierop weten blij te zijn met Jansma, zonder diens naam te noemen. “Het was niet makkelijk om hem te strikken.” Genee kon een woordgrap vervolgens niet laten. “Hoe we hem gekregen hebben, weet ik nog steeds niet. Het was echt een ‘zwaar’ gevecht. Eigenlijk wilde hij niet, maar we hebben hem zo ver gekregen. Daar hebben we kosten noch moeite voor gespaard, maar hij zit er binnenkort.”