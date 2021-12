UEFA kan geen nieuwe datum vinden voor Tottenham - Stade Rennes

Zaterdag, 11 december 2021 om 10:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:43

Er kan geen nieuwe datum gevonden worden voor de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes in de Conference League. Het betekent dat de uitkomst van het duel zal worden overgedragen aan de zogenaamde Control, Ethics and Disciplinary Body van de UEFA. Daarmee lijkt de kans heel groot dat Stade Rennes een reglementaire overwinning krijgt toebedeeld, wat zou betekenen dat Vitesse als tweede eindigt in Groep G van de Conference League en Europees overwintert.

"De UEFA heeft met beide partijen geprobeerd om een oplossing te vinden, zodat het duel verplaatst zou kunnen worden en de groepsfase op de juiste manier gecompleteerd kon worden", zo schrijft de UEFA in een statement, waaruit verschillende Engelse media citeren. "Ondanks alle inspanningen, is er geen oplossing gevonden die voor beide ploegen passend is. Het gevolg is dat de wedstrijd niet gespeeld gaat worden. De uitkomst zal worden overgedragen aan de Control, Ethics and Disciplinary Body van de UEFA."

Following talks between UEFA, #thfc & Rennes the Europa Conference League game cannot be played. Outcome now subject to disciplinary panel. Statement from UEFA below pic.twitter.com/JccJiPmpVi — Paul Gilmour (@skysportspaulg) December 11, 2021

Volgens richtlijnen van de UEFA moeten alle groepswedstrijden voor het einde van de maand zijn afgewerkt. Het programma van Tottenham in december zit echter bomvol, met wedstrijden op 12 december (inmiddels ook afgelast), 16 december, 19 december, 22 december, 26 december, 28 december en 1 januari. Tottenham zou hebben aangestuurd op het verplaatsen van de wedstrijd naar 15 december, want zou betekenen dat de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City van een dag later verplaatst zou moeten worden. De vrees bestaat echter dat de huidige coronaproblemen dan nog niet geweken zijn.

De regels van de UEFA schrijven voor dat de club die niet kan spelen, een reglementaire nederlaag krijgt toegewezen. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond moet hier echter nog wel een definitief besluit overnemen. In Engeland wordt er echter ook nog rekening gehouden met een scenario waarin de tuchtcommissie van de UEFA besluit om een uitzondering te maken op de regel dat alle groepswedstrijden voor het einde van dit kalenderjaar gespeeld moeten zijn. In dat geval zou het duel met medewerking van de Premier League nog in januari gespeeld kunnen worden.

Het duel tussen Tottenham en Rennes vond op donderdag 9 december geen doorgang. De Engelse club kampte met een uitbraak van het coronavirus, waardoor diverse spelers en stafleden niet aanwezig konden zijn. De selectie van Rennes was wel 'gewoon' afgereisd naar Londen, maar keerde teleurgesteld terug. Als het aan Rennes had gelegen, was de wedstrijd doorgegaan. Vitesse moest wel spelen tegen NS Mura en daardoor ontstond een aparte situatie: hoewel de uitslagen van beide wedstrijden met elkaar verstrengeld waren, werden ze niet gelijktijdig gespeeld.

Tottenham en Vitesse konden allebei nog de knock-outfase van de Conference League bereiken. Ze hadden evenveel punten; het doelsaldo was in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). Vitesse speelde tegen Mura in de wetenschap dat een ruime overwinning belangrijk kon zijn, maar kon de tactiek gedurende de wedstrijd niet aanpassen op de ontwikkelingen in Londen. Uiteindelijk wonnen de Arnhemmers met 3-1, waarna ze moesten wachten op uitsluitsel over Tottenham - Rennes.