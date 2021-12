Gemiddelde leeftijd Feyenoord keldert: ‘Fantastisch voor de opleiding’

Vrijdag, 10 december 2021 om 10:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:20

De gemiddelde leeftijd van de opstelling van Feyenoord daalde donderdagavond tegen Maccabi Haifa met rasse schreden. In de tweede helft bracht trainer Arne Slot vijf tieners binnen de lijnen, waardoor de spelers gemiddeld 22,8 jaar oud waren. Van de elf spelers die de wedstrijd afmaakten, waren er acht zelfopgeleid. Slot vindt de wedstrijd een hoogtepunt voor de jeugdopleiding van Feyenoord.

Mimeirhel Benita (18 jaar), Lennard Hartjes (18), debutant Sem Valk (19), Antoni Milambo (16) en Aliou Baldé (18) kwamen achtereenvolgens binnen de lijnen in de tweede helft. Van de invallers is alleen Valk geboren na de UEFA Cup-winst in 2002 van Feyenoord. Marcus Pedersen (21), Fredrik Aursnes (26), Marcos Senesi (24), João Teixeira (28) en Reiss Nelson (22), allemaal spelers die niet op Varkenoord zijn opgeleid, kwamen van het veld.

“'Er zijn een aantal heel mooie dingen vandaag. De jongens die dicht bij een basisplaats zijn hebben zich prima gepresenteerd”, zei Slot tegen ESPN. “'Uiteindelijk staan we met acht jeugdspelers op het veld, dat is fantastisch voor de jeugdopleiding. Helemaal als je in acht neemt dat wij, ook als het er écht om gaat en we met de beste opstelling komen, drie of vier jeugdspelers in de basis hebben staan met Orkun Kökcü, Tyrell Malacia, Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida.”

“'Dit was dus niet alleen een mooie avond voor de spelers, maar ook voor de mensen die de afgelopen jaren in de jeugdopleiding van Feyenoord gewerkt hebben”, concludeerde Slot. Volgens aanvoerder Justin Bijlow, terug van een coronabesmetting, heeft Feyenoord bewezen ‘meer te zijn dan elf spelers’. “Voor mezelf was het lekker weer te spelen. Ik ben er best een tijdje uit geweest en het was even kort wennen, maar al snel had ik het ritme weer te pakken. Die fout op het einde waar de goal van Maccabi uitkomt, mag nooit gebeuren. Kwestie van even geen concentratie.”