Real Madrid-voorzitter Pérez ziet toptalent uitblinken in mini-Clásico

Zondag, 12 december 2021 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:23

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige centrale verdediger Marvel, die indruk heeft gemaakt tijdens zijn eerste optredens voor Real Madrid Castilla, het beloftenteam van de Spaanse grootmacht.

Sinds Sergio Ramos en Raphaël Varane de deur bij Real Madrid afgelopen zomer achter zich dichttrokken, is de Koninklijke op zoek naar een nieuwe centrumverdediger voor de toekomst. Door de komst van David Alaba en de sterke ontwikkeling van Éder Militão is grote haast in het Santiago Bernabeu echter niet geboden. Real Madrid heeft er bovendien alle vertrouwen in dat het Antonio Rüdiger aan het einde van het seizoen transfervrij kan overnemen van Chelsea om de defensie van een nieuwe impuls te voorzien. En hoe graag de Madrileense fans ook een grote aanwinst zien komen, worden ze misschien nog enthousiaster wanneer een speler uit de eigen jeugdopleiding doorbreekt. Iemand met het talent om een leider in het eerste elftal te worden.

De hoop is er dat Marvelous Antolin Garzon - bij de meesten bekend als Marvel - de komende jaren die stap kan maken en een centrumverdediger kan worden waar Real Madrid zijn verdediging decennialang op kan bouwen. De achttienjarige verdediger heeft dit seizoen indruk gemaakt op iedereen die hem tot nu toe heeft gezien, waarbij vooral de manier waarop hij de stap naar Real Madrid Castilla maakte in het oog sprong. Marvel speelde in oktober op het derde niveau van Spanje zijn eerste drie wedstrijden voor het beloftenteam van de club. Hierin liet hij zowel zijn voetballende vermogen als zijn rust aan de bal zien. Marvel maakte het meeste indruk tijdens de mini-Clasico tegen Barcelona B (0-0), waarna Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez de kleedkamer binnenkwam om hem te feliciteren met zijn uitstekende optreden.

Marvel is sindsdien teruggekeerd naar de Onder 19 van Real Madrid, maar omdat hij al eerder met het eerste elftal mocht meetrainen onder voormalig trainer Zinedine Zidane, is het duidelijk dat de jeugdinternational van Spanje zeer geliefd is op Valdebebas, het trainingscomplex van de Madrilenen. Marvel heeft een lange weg afgelegd sinds hij als baby in Spanje aankwam. Zijn Nigeriaanse moeder bracht hem naar het Zuid-Europese land en vertelde de autoriteiten dat Marvel in Casablanca, Marokko, was geboren.

Marvel heeft zijn biologische ouders echter nooit gekend en werd op driejarige leeftijd geadopteerd door Diego en Isabel, die de zorg en opvoeding hebben verdeeld na hun scheiding. Hij brengt de meeste dagen door bij Isabel, die dicht bij het trainingscomplex van Real Madrid woont. Voor trainingen en op wedstrijddagen verplaatst Marvel zich met het openbaar vervoer naar de club, net zoals zijn trainer en clublegende Raúl dat deed toen hij de jeugdteams doorliep in La Fabrica, zoals de bijnaam van de fameuze jeugdopleiding van Real Madrid luidt.

“Hij is een hele normale jongen”, vertellen zijn adoptieouders aan Goal. “Hij houdt van vogels en is ook een liefhebber van flamenco. Hij is bijvoorbeeld dol op Camaron (een populaire Spaanse flamencozanger, red.)." Dat Marvel in de buurt van het trainingscomplex van Real Madrid woont, is niet het enige wat hij gemeen heeft met Raúl. Net als de 102-voudig international van Spanje, bracht hij namelijk ook een deel van zijn jeugdopleiding door bij stadgenoot Atlético Madrid. Nadat hij zijn voetbalopleiding bij Real Madrid was begonnen, vertrok Marvel voorafgaand aan het seizoen 2011/12 naar los Colchoneros. Zijn tijd bij Atlético Madrid bleef echter beperkt tot een jaar. Marvel maakte de overstap naar Alcala, voordat hij in 2015 werd gecontracteerd door Rayo Vallecano. Daar werd hij opnieuw opgemerkt door de scouts van Real Madrid, en sinds het seizoen 2016/17 is hij terug op Valdebebas.

El futuro ya está aquí. ?????Así juega Marvel, el próximo "superhéroe" de la defensa del Real Madrid. Partido completo del #RMCastilla frente al Barça B. ??@FabricaMadrid #FelizDomingo pic.twitter.com/eGM3qnGMia — MRH Football (@MRHFutbol) October 17, 2021

“Ik zal hem nooit vergeten”, vertelt Ángel Dongil, Marvels coach bij Rayo Vallecano, aan Goal. “Hij had in de jeugdopleiding van Real Madrid en Atlético gezeten, en ik zag hem bij Alcala. Ik kon niet geloven dat een jongen met zo’n enorm potentieel niet in een van de grote jeugdopleidingen van Madrid speelde, en dus zorgde ik ervoor dat Rayo Vallecano hem vastlegde. Uiteindelijk hebben wij maar een jaar van hem kunnen genieten. Real Madrid toonde al snel belangstelling om hem terug te halen en moet je kijken waar hij nu staat.” Marvel is linksvoetig, 1,84 meter lang en staat bekend om zijn kracht, snelheid en buitengewone balbeheersing. Hij is eerder vergeleken met Samuel Umtiti, hoewel zijn spel veel weg heeft van Sergio Ramos. Zijn favoriete voetballer is daarentegen Karim Benzema.

Zijn recente prestaties voor Real Madrid Castilla heeft de club doen overwegen om de tiener een nieuw contract aan te bieden, ondanks dat zijn huidige contract nog doorloopt tot de zomer van 2025. Er gaan geruchten dat Manchester United interesse heeft om Marvel naar Old Trafford te halen, maar Goal stelt dat er nog geen Premier League-club is geweest die de verdediger heeft benaderd. Zijn toekomst ligt dus bij Real Madrid, maar hoe ver kan hij echt reiken? “Ik zie geen plafond voor hem” zegt zijn zaakwaarnemer Alfonso Zapata. “Ik ken hem al sinds hij in de Onder 16 speelt en elk jaar is hij beter geworden.”

De koploper van LaLiga hoopt dat Marvel zich blijft ontwikkelen en een vaste waarde wordt in Real Madrid Castilla, waarna hij uiteindelijk ook de laatste stap naar het eerste elftal van de Madrilenen kan zetten. Wie de verdediger ziet spelen, ziet direct dat hij over een groot potentieel beschikt. Inmiddels heeft Marvel ook al twee wedstrijden voor Spanje Onder 19 achter zijn naam staan. Als hij op deze weg doorgaat, bestaat de kans dat hij weleens een grote naam in het mondiale voetbal kan worden.