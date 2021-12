‘Ongelooflijke, sneue’ arbitrale blunder bij FC Basel - Qarabag

Vrijdag, 10 december 2021 om 09:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:19

Qarabag is donderdagavond flink benadeeld door de arbitrage in de uitwedstrijd tegen FC Basel in de Conference League. De bezoekers uit Azerbeidzjan hadden in de tweede minuut recht op een doelpunt, doordat de bal de lijn passeerde na een schot van Abdellah Zoubir. Volgens de arbitrage onder leiding van Fran Jovic was er echter geen sprake van een geldig doelpunt. Uiteindelijk won Basel met 3-0 en werd het ten koste van Qarabag groepswinnaar.

Bij een overwinning was Qarabag bovenaan geëindigd, maar een goede start werd de ploeg van Gurban Gurbanov dus ontnomen. De trainer is laaiend en vindt dat kleinere clubs te vaak worden benadeeld. "Ik verwacht in de toekomst meer van zulke enorm foute beslissingen. Waarom? Omdat ik in de afgelopen jaren heb gemerkt dat kleinere, minder bekende clubs vaker slachtoffer zijn van zulke beslissingen", wordt de trainer geciteerd door 20 Minuten. "Het zijn zelden de grote clubs. Ik vraag me af wat voor hart de scheidsrechter heeft. Ik denk niet dat hij vandaag goed kan slapen. Ik zou graag fair play zien van de scheidsrechter."

De bal werd achter de lijn weggewerkt door verdediger Sergio López van Basel. In de Conference League is er echter geen VAR en doellijntechnologie. SRF, de de publieke omroep voor Duitstalig Zwitserland, erkent dat er sprake was van 'Startglück' voor Basel. NZZ, een van de grootste kranten in Zwitserland, spreekt van een 'ongelooflijke' en 'sneue' fout die deed denken aan de treffer van Engeland die niet werd toegekend in de achtste finale van het WK 2010 tegen Duitsland. Op de Zwitserse televisie vroeg oud-voetballer Daniel Gygax, tegenwoordig analist, zich af waar de grensrechter was. "Natuurlijk gebeurde het snel, maar ook voor tv-kijkers was het meteen duidelijk."