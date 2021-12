Raiola: ‘Onze relatie was heel, heel slecht, hij moet me echt gehaat hebben’

Vrijdag, 10 december 2021 om 08:45 • Chris Meijer • Laatste update: 09:00

Het is aan Michael Zorc te danken dat Erling Braut Haaland nu bij Borussia Dortmund speelt, zo claimt Mino Raiola in een interview met Sport1. De zaakwaarnemer had het in het verleden geregeld aan de stok met directeur spelersbeleid van Borussia Dortmund, maar beschouwt hem nu als een goede vriend. “Ik had nooit gedacht dat haat zou worden omgezet in vriendschap”, zo geeft Raiola te kennen.

“Ik houd van discussie, ik houd ervan als ik met een strategie kom om mijn tegenstander te overvleugelen. Je zal mij nooit in pak zien. Zo ben ik niet. Ik ben dik en klein. Mensen hebben me lang onderschat, ze zeiden: ‘Hoe ziet hij eruit? Hij kan zich niet eens normaal kleden’. Dat was mijn kans, nu heeft iedereen respect voor me”, vertelt Raiola. Hij zegt ooit een felle discussie bij Borussia Dortmund te hebben gehad met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en Zorc over Henrikh Mkhitaryan.

“Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. Ik ben verre van perfect, ik kan luidruchtig worden als het over mijn jongens gaat. Mijn relatie met Zorc was slecht, heel, heel slecht. Hij moet me echt gehaat hebben”, stelt de zaakwaarnemer. “Hij heeft mijn respect, want hij verdedigt zijn club tot het einde. Onderhandelingen met hem waren zwaar. Maar het is aan Zorc te danken dat Erling nu bij Borussia Dortmund speelt.”

“Ik ben een fan van auto’s”, legt Raiola uit. “Wanneer je de keuze hebt tussen een Mercedes S63 AMG of een Audi RS6, is dat lastig. Toch? Zorc liet duidelijk de voordelen zien van een S63 AMG boven een RS6. Hij heeft de club op een manier verkocht waardoor Erling zei: ‘Ik zie mezelf daar spelen, ik kan me daar ontwikkelen’. Borussia Dortmund heeft zich enorm ontwikkeld. Erling kan een voorbeeld zijn voor de internationale voetbalwereld. Borussia Dortmund haalt toptalenten, ze hebben de ballen om veel geld te investeren in relatief onbekende spelers. Haaland, Bellingham, Sancho: als je had getwijfeld, had je ze een jaar later nooit kunnen kopen.”

De vraag is hoe lang Haaland nog bij Borussia Dortmund speelt. “We hebben een duidelijk idee waar Erling naartoe moet en we kijken natuurlijk wat de markt te bieden heeft. Ik zou een slechte zaakwaarnemer zijn als we dat niet al gedaan zouden hebben. We kunnen de markt beïnvloeden met een speler als Erl. De markt heeft geen invloed op ons. Ik heb de transfermarkt veranderd met mijn spelers. Wij zaakwaarnemers hebben een tweede spel naast het voetbal gecreëerd: de transfermarkt. We praten nu twee dagen per week over de wedstrijd en vijf dagen over transfers. Misschien haten technisch directeuren me, maar ik haat niemand.”