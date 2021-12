‘Barcelona heeft belangrijke reden om Frenkie de Jong in de etalage te zetten’

Vrijdag, 10 december 2021 om 08:02

Frenkie de Jong en Marc-André Ter Stegen gelden bij Barcelona niet langer als vacas sagradas, oftewel heilige koeien. AS en Mundo Deportivo schrijven dat de Catalanen in januari bereid zijn het duo te verkopen. Enerzijds omdat zij het nodige geld kunnen opleveren, dat weer besteed kan worden aan het renoveren van de selectie. Maar aan de andere kant ook omdat De Jong en Ter Stegen zich niet hebben kunnen ontpoppen tot de gewenste leider binnen de selectie van Barcelona.

Na de 3-0 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München, waardoor de Catalanen na de winter verder moeten in de Europa League, wordt er in Spanje veelvuldig gewezen naar De Jong en Ter Stegen. AS schrijft dat er echte leiders al langer ontbreken in de kleedkamer van Barcelona en dat verwacht werd dat De Jong en Ter Stegen deze rol op zich konden nemen. Verder zou men bij Barcelona ook niet tevreden zijn over de prestaties van het tweetal binnen de lijnen.

“Maar daarnaast valt het gebrek aan eigenwaarde op, waardoor hij niet in staat is gebleken om een van de leiders te worden in een team dat zo zwaar toe is aan hiërarchie. Misschien ligt dat aan zijn karakter”, schrijft AS over De Jong, die eerder in verband gebracht werd met onder meer Manchester City en Manchester United. Barcelona denkt aan Ter Stegen en De Jong een flink bedrag te kunnen overhouden. Daarmee zou volgens de Spaanse krant de renovatie van de selectie bekostigd kunnen worden, met het oog op volgend seizoen. “Ter Stegen en De Jong hebben al lang de kans laten liggen om hun hand op te steken.”

Overigens zijn De Jong en Ter Stegen niet de enige spelers die in de etalage komen te staan. Sport en Mundo Deportivo spreken over een naderende schoonmaakoperatie, waarbij ruimte moet worden gecreëerd voor inkomende transfers. Samuel Umtiti en Luuk de Jong mogen in ieder geval vertrekken. Eerstgenoemde ziet niets in een vertrek op huurbasis, waardoor Barcelona overweegt om zijn tot medio 2023 lopende contract te ontbinden. De van Sevilla gehuurde De Jong heeft ingestemd met een vertrek, mits er voor hem een interessante aanbieding voorbijkomt.

Philippe Coutinho geldt als het meest gecompliceerde geval. De Braziliaanse aanvallende middenvelder drukt met zijn salaris zwaar op de begroting en Brarcelona wil hem daarom dolgraag lozen, maar zelf ziet hij weinig in een vertrek. Verder zou Barcelona eveneens bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen voor Óscar Mingueza, Sergiño Dest en Neto.