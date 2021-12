Driessen waarschuwt: ‘De grote blikvangers bij Ajax heten toch echt...'

Valentijn Driessen waarschuwt dat er ‘onder de oppervlakte verschillende veenbrandjes woeden’ in het Nederlandse voetbal, ondanks het huidige Europese succes van de clubs. De chef voetbal van De Telegraaf merkt in zijn column op dat er sprake is van een ‘hosanna-stemming’, doordat Ajax, PSV, Feyenoord en mogelijk Vitesse Europees overwinteren. Driessen plaatst daar echter een kanttekening bij en schrijft dat pas over een aantal jaar valt vast te stellen of dit geen incident is geweest.

Driessen haalt aan dat Marcel Brands en John van den Brom afgelopen week hun baan verloren bij Everton en KRC Genk, na Ronald en Erwin Koeman, Mark van Bommel en Jaap Stam ‘slachtoffers’ in een lange rij. Verder noemt Driessen de prestaties van de Nederlandse topspelers bij de deelnemers in de Champions League ‘niet om over naar huis te schrijven’. Hij noemt Steven Berghuis samen met Arnaut Danjuma ‘de witte raaf op het hoogste Europese clubniveau’.

“We doen mee, maar maken - Danjuma en Berghuis uitgezonderd - nauwelijks het verschil. Het centrale verdedigingsduo Virgil van Dijk en Stefan de Vrij van bondscoach Louis van Gaal en linksachter Daley Blind staan van alle Oranje-pionnen het hoogst in de pikorde bij respectievelijk Liverpool, Inter en Ajax. Dat het verdedigers betreft, zegt voldoende”, schrijft Driessen in De Telegraaf. Hij ziet een zorgelijke ontwikkeling in het aantal spelers met een Nederlands paspoort bij de Nederlandse clubs die Europees voetbal spelen.

“Berghuis en Blind zijn belangrijk voor Ajax, maar de grote blikvangers in Amsterdam heten toch echt Sébastien Haller, een Franse Ivoriaan, en de Braziliaanse rechtsbuiten Antony. PSV presteert het regelmatig om op keeper Joël Drommel na zonder Nederlandse speler op het veld te staan. Gelukkig kan Roger Schmidt weer beschikken over Cody Gakpo en hopelijk kan hij zijn belofte inlossen”, aldus Driessen. Bij Feyenoord is Luis Sinisterra volgens hem de eyecatcher, met in zijn kielzog Gernot Trauner en Cyriel Dessers.

“Terwijl Orkun Kökcü een Turks paspoort bezit. Bij AZ vormen de Zweed Jesper Karlsson en IJslander Albert Gudmundsson de uitzondering in de parade van grijze muizen. Vitesse staat sinds jaren bekend om zijn vreemdelingenlegioen en daarin draait dit seizoen alles om de Belgische spits Loïs Openda”, stelt Driessen. Hij vindt dat er voor het Nederlandse voetbal ‘waakzaamheid geboden blijft’. “Onder de oppervlakte woeden veenbrandjes, die zomaar een voorbode kunnen zijn voor mindere tijden.”