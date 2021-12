Letsch pakt UEFA aan: ‘Als het stoplicht op rood staat, moet je niet doorrijden’

Vrijdag, 10 december 2021 om 07:12

Thomas Letsch is niet te spreken over de handelswijze van de UEFA rond de ontknoping Groep G van de Conference League. Vitesse won met 3-1 van NS Mura, maar zal nu moeten afwachten tot de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes is ingehaald. Letsch spreekt van een ‘gekke situatie’, omdat Vitesse op dit moment geen idee heeft wat de zege op Mura waard is.

“Er zijn regels. Als het stoplicht op rood staat, moet je niet doorrijden”, zo wijst Letsch in gesprek met De Telegraaf op de regel dat er gespeeld moet worden indien er dertien spelers en een keeper beschikbaar zijn. De Duitse oefenmeester denkt dat dit het geval was bij Tottenham. “En nu is er een situatie die sportief niet fair is. In andere groepen is bij de twee wedstrijden exact gelijk aan de tweede helft begonnen, om het eerlijk te laten verlopen. Bij ons moeten we maar afwachten wanneer die andere wedstrijd gespeeld gaat worden.”

“Hoe het nu gaat is niet fair, omdat Spurs de wedstrijd in kan gaan, terwijl ze precies weten wat nodig is om door te gaan”, vervolgt Letsch. De wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes moet officieel dit kalenderjaar nog ingehaald worden, maar Letsch heeft daar zijn twijfels bij. “Meer kan ik er niet over zeggen”, zo tekent Voetbal International op uit zijn mond. “Ik heb er wel een mening over, maar die is niet interessant. Het is gewoon komisch, zoals dit gegaan is. Ik heb alleen nog geen idee wat het waard is.”

Danilho Doekhi spreekt van een rommelige aanloop naar het duel met Mura. “Het was heel apart, omdat je de berichten meekrijgt en er veel onduidelijkheid is. Om de tien minuten veranderde het. Het houdt je de hele dag bezig, maar op een gegeven moment moet de knop om en moet je je gaan focussen op je eigen wedstrijd”, stelt Doekhi. De aanvoerder van Vitesse toont zich voor de camera van ESPN content met het verloop van de Europese campagne. “Tien punten, vooraf had niemand dat verwacht. Ik niet, zeker niet. Tuurlijk hoop je op zoveel mogelijk, ik denk dat we onze huid duur verkocht hebben.”