Mario Götze woedend op landgenoot: ‘Daarom was ik boos op het veld’

Vrijdag, 10 december 2021 om 06:52

Mario Götze was na afloop van het duel tussen Real Sociedad en PSV niet bepaald te spreken over het optreden van zijn landgenoot Felix Zwayer als scheidsrechter. De Eindhovenaren gingen in San Sebastian met 3-0 onderuit en zijn daardoor na de winter veroordeeld tot een vervolg in de Conference League. Zwayer gaf Real Sociedad in de eerste helft een strafschop en stuurde Ibrahim Sangaré na rust met zijn tweede gele kaart van het veld.

“Als je de wedstrijd ziet en de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd leidde… Ik snap het gewoon niet, ik was daar niet blij mee. Als je ziet hoeveel gele kaarten wij kregen en hoe zij speelden, en hoe ze dingen deden die we liever niet zien in het voetbal... Als scheidsrechter moet je dat gewoon zien”, zegt Götze voor de camera van PSV TV. Het gaat de Duitse middenvelder niet specifiek om de strafschop en de rode kaart die Zwayer gaf, respectievelijk vanwege een handsbal van Phillipp Mwene en doordat Sangaré met zijn armen zwaaide.

“Ik kijk daar heel anders naar, in zijn totaliteit. Niet alleen deze belangrijke momenten. Ik moet het nog bekijken vanuit zijn perspectief, maar uiteindelijk moet je het over de hele wedstrijd zien. Als je ziet hoe hij die negentig minuten leidde, dan is dat niet de juiste manier”, antwoordt Götze. Zwayer was afgelopen weekeinde overigens ook mikpunt van kritiek, toen hij Bayern München een cruciale strafschop gaf in het duel met Borussia Dortmund en Jude Bellingham na afloop aanhaalde dat hij ooit betrokken was bij matchfixing. “Zeker in dit soort beslissende duels, dan moet je dat beseffen en honderd procent zijn. Daarom was ik boos op het veld. Er werden ook veel overtredingen op mij gemaakt en ik heb geen een gele kaart gezien. Dat is het vanuit mijn perspectief.”

“Het was een hard schot, maar Phillipp blokte de bal en daar was ik blij mee. Maar blijkbaar was het hands. Dat heb ik niet gezien”, reageert Joël Drommel op de aanleiding tot de strafschop, van waaruit Mikel Oyarzabal de score opende. “Ik hoorde dat de tweede gele kaart voor Sangaré een beetje makkelijk gegeven werd. Volgens mij een beetje toneelspelen van hun kant, dat gebeurde vandaag drie keer. Dat ze bij een klein tikje gingen liggen. Dat vond ik makkelijk.”

Götze benadrukt overigens dat PSV naar zichzelf moet kijken na het duel in Spanje. “Misschien hadden wij veel balbezit, maar zij verdedigden goed. Wij waren in de laatste fase niet doortastend genoeg. Dat moeten we verbeteren. We raakten nog de lat in de eerste helft en hadden nog wel wat momenten, maar zij waren wél scherp. Het is teleurstellend voor ons.”