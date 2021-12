Kieft en V/d Gijp halen twee namen onderuit van ‘naïef’ PSV: ‘Echt dramatisch’

Donderdag, 9 december 2021 om 23:53 • Mart van Mourik

Wim Kieft en René van der Gijp zijn niet te spreken over het spel van onder meer Olivier Boscagli en Mario Götze. Het PSV-duo was volgens de analytici medeverantwoordelijk voor de 3-0 nederlaag tegen Real Sociedad in de Europa League. Tijdens de nabeschouwing op Veronica Inside geven Kieft en Van der Gijp ook aan zich gestoord te hebben aan de 'naïviteit' van de Eindhovenaren.

“Het ging wel lekker, tot het moment daar kwam waar het moest gebeuren. En dan gebeurde het niet”, begint Van der Gijp, die aangevuld wordt door Kieft. “Kijk, je hebt aan een gelijkspel genoeg. Je speelt tegen een tegenstander die niet wil voetballen en jou het initiatief geeft. Zij zijn op hun best als ze op de counter spelen. Dan vind ik dat je best wat voorzichtiger mag spelen. Dan mag je best dertig meter naar achteren gaan staan op verschillende momenten. En dan krijg je ook nog individuele fouten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Die Boscagli was echt dramatisch”, vervolgt Kieft. “Hij staat verkeerd bij de eerste grote kans (van Aleksander Isak, red.). Je blokt die jongen, of je haalt hem gewoon gigantisch onderuit. Het was allemaal heel erg makkelijk bij hem. Je hebt daar als coach ook wel invloed op. Want je kan aangeven dat ze het zo gesloten moeten houden, zodat grote ruimte nooit kunnen ontstaan.” Van der Gijp stoorde zich met name aan het optreden van Mario Götze. “Je koopt hem wel voor dit soort wedstrijden, en niet voor NEC-thuis. Hij heeft geen zestig procent meer van wie hij ooit was. Hij was nooit snel, maar hij is nu echt langzaam.”

Götze verscheen na afloop van de verliespartij nog voor de camera van PSV TV. “Zij verdedigden goed en wij waren niet klinisch genoeg, zeker in het laatste gedeelte voor de goal waren we niet doortastend genoeg. Daar moeten we aan werken”, aldus de middenvelder, die ook kritiek uitte op arbiter Felix Zwayer. “Hoe hij de wedstrijd gedurende negentig minuten leidde was niet goed. Zeker in dit soort beslissende wedstrijden moet je honderd procent zijn. Daarom was ik zo kwaad op het veld. Er werden zoveel overtredingen op mij gemaakt en ik heb geen kaart gezien."