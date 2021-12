Rik Elfrink: ‘Roger Schmidt verloor na afloop de realiteit uit het oog’

Roger Schmidt verloor na afloop van Real Sociedad - PSV (3-0) 'de realiteit uit het oog', vindt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher zet vraagtekens bij de opmerking van Schmidt dat PSV 'de controle' over de wedstrijd had. In Estadio Anoeta koos PSV voor een offensieve speelwijze, ondanks dat een gelijkspel genoeg was om door te gaan in de Europa League. Daarmee liep PSV in het mes van de nummer vijf van LaLiga.

"Na afloop van het duel met Real Sociedad verloor Schmidt de realiteit uit het oog door te stellen dat zijn ploeg controle over de wedstrijd had en niet de mindere van de Spanjaarden was. Volgens Schmidt was Sociedad 'niet beter' dan PSV, maar maakte de thuisploeg goed gebruik van de fouten van PSV. "We hadden controle over de wedstrijd en veel balbezit", zei de oefenmeester. Hij verdedigde zijn speelwijze en sprak van een 'logische' aanpak. "Wij geloven in onszelf en controleerden de wedstrijd ook met onze pressing. Alleen hadden we vanuit het het balbezit meer in de zestien van de tegenstander moeten creëren."

"We spelen dit voetbal omdat onze stijl actief is en ik geloof dat dit de goede aanpak is en niet dat negentig minuten verdedigen baat. Dat is niet de beste stijl voor ons", stelde Schmidt. "Ik hou hiervan en accepteer dat het soms ongelukkig uitpakt en niet alles lukt. Individuele fouten hebben niets met de aanpak te maken." Volgens Elfrink was er echter sprake van een 'schijnoverwicht' van PSV. "PSV is niet weggespeeld, maar wel weggecounterd en creëerde ondanks het vele balbezit vrijwel niets. Een aardig schot van Philipp Mwene en een fraaie uithaal van Armindo Bruma waren de vruchten van de aanvalsdrift, waar Sociedad nogal wat extra wapenfeiten kon noteren."

Elfrink kan zich vinden in het oordeel van Schmidt dat de nederlaag deels te wijten is aan gemaakte fouten. Schmidt zei dat PSV 'niet goed' stond voorafgaand aan de 1-0, die voortkwam uit een penalty, wees op 'het enige' balverlies van Érick Gutiérrez voorafgaand aan de 2-0 en concludeerde dat PSV na de rode kaart van Ibrahim Sangaré kansloos was. "Wat de coach wel aan te rekenen valt, is dat hij zijn ploeg niet tot meer rust en beheersing maande op het moment dat het nog 0-0 stond", vindt Elfrink. "Wat was voor PSV überhaupt de reden om volop de aanval te zoeken, in de wetenschap dat een punt voldoende was? De ploeg nam grote risico's in het aanvalsspel, wetende dat Sociedad loerde op de counter."