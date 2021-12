Barcelona kent mogelijke zware opponenten in Europa League

Donderdag, 9 december 2021 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

De teams die zich geplaatst hebben voor de knock-outfase van de Europa League zijn bekend. Donderdagavond zijn de laatste wedstrijden in de groepsfase afgewerkt. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor de achtste finales, terwijl de runners-up een tussenronde afwerken, de zestiende finale, tegen de uitstromers van de Champions League. Onder meer Barcelona zit bij de laatstgenoemde groep. De nummers drie uit de groepsfase van de Europa League stromen in in de tussenronde van de Conference League.

De intrede van de Conference League brengt de nodige veranderingen teweeg voor de Europa League. In laatstgenoemde competitie is het aantal deelnemende teams in de groepsfase teruggebracht van 48 naar 32. De poulewinnaars krijgen een geplaatste status, wat in de praktijk betekent dat zij zich direct plaatsen voor de achtste finales. De nummers twee van iedere groep in de Europa League zullen het opnemen tegen de nummers drie uit de Champions League in een tussenronde. De wedstrijden in de tussenronde worden afgewerkt op 17 en 24 februari. De achtste finales vinden plaats op 10 en 17 maart.

Groepshoofden

Olympique Lyon sloot de zesde speelronde in Groep A af met een 1-1 gelijkspel tegen het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst. Het puntenverlies deerde de ploeg van trainer Peter Bosz niet, daar de Fransen al zeker waren van groepswinst. In Groep B, waarin PSV op de derde plek eindigde, werd AS Monaco groepswinnaar. In Groep C eindigde groepshoofd Spartak Moskou boven Napoli en Leicester City, terwijl Groep D gewonnen werd door Eintracht Frankfurt. Later op de avond verzekerde Galatasaray zich van de eerste plek in Groep E. In Groep F was had Rode Ster aan een 1-1 gelijkspel tegen SC Braga genoeg om eerste te worden, terwijl Bayer Leverkusen al zeker was van het winnen van Groep G. In de laatste poule, Groep H, eindigde West Ham United als leider.

Geplaatst voor de achtste finale Europa League: AS Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Olympique Lyon, Rode Ster, Spartak Moskou, West Ham United.

Runners-up

Van Bronckhorst leidde zijn ploeg in zijn debuutwedstrijd aan het roer bij Rangers al naar de volgende ronde in de Europa League. Lyon was niet meer te achterhalen. In Groep B eindigde Real Sociedad dankzij de 3-0 zege op PSV achter Monaco. Napoli was donderdag met 3-2 te sterk voor Leicester en plaatst zich eveneens voor de zestiende finale. Olympiacos kon zich een een 1-0 nederlaag tegen Royal Antwerp permitteren om de tweede plek in Groep D veilig te stellen. Lazio eindigde als nummer twee en boven Olympique Marseille in Groep E; Braga werd runner-up in Groep F. De resterende nummers twee zijn Real Betis (Groep G) en Dinamo Zagreb (Groep H).

Geplaatst voor de zestiende finale Europa League: Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Betis, Real Sociedad, SC Braga.

Uitstromers Champions League

De sterkste groep van het deelnemersveld in de zestiende finale komt op papier uit de Champions League. De nummers drie van de groepsfase in het miljardenbal treffen in de tussenronde op 17 en 24 februari de nummers twee uit de Europa League. De uitstromers van de Champions League kunnen elkaar dus niet treffen in de zestiende finale. Atalanta verloor donderdagavond met 2-3 van Villarreal en voegde zich als laatste club bij deze groep. Dinsdag werd al bekend dat RB Leipzig, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol en FC Porto als derde eindigden. Een dag later werd ook het lot voor Barcelona, Sevilla en Zenit Sint-Petersburg bezegeld.

Als nummers drie van de CL geplaatst voor zestiende finale Europa League: Atalanta, Barcelona, Borussia Dortmund, FC Porto, RB Leipzig, Sevilla, Sheriff Tiraspol, Zenit Sint-Petersburg.