PSV en (mogelijk) Vitesse kennen potentiële tegenstanders in tussenronde

Donderdag, 9 december 2021 om 22:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:08

PSV en (mogelijk) Vitesse kennen hun potentiële tegenstanders in de tussenronde van de knock-outfase in de Conference League. In die tussenronde, die verdeeld over twee wedstrijden op 17 en 24 februari wordt afgewerkt, nemen de runners-up uit de Conference League-groepen het op tegen een nummer drie uit een Europa League-groep. Maandag vindt de loting plaats.

PSV eindigde door een nederlaag tegen Real Sociedad (3-0) als derde in de Europa League en gaat dus verder in de Conference League. Vitesse won met 3-1 van NS Mura en staat daardoor momenteel tweede. Als de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes nog wordt afgewerkt, hebben de Londenaren genoeg aan een overwinning om nog boven Vitesse te eindigen.

Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in de tussenronde. De runners-up uit de Conference League spelen de tweede wedstrijd thuis. Groepswinnaars Feyenoord en AZ mogen de tussenronde overslaan en stromen in de achtste finale in. De loting daarvoor vindt plaats op 25 februari in het nieuwe jaar. De wedstrijden in de achtste finale worden in maart gespeeld.

Runners-up uit de Conference League (geplaatste status):

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Partizan Belgrado (Ser)

Bodö/Glimt (Noo)

Randers (Den)

Slavia Praag (Tsj)

PAOK Saloniki (Gri)

Vitesse/Tottenham Hotspur (Eng)

Qarabag (Aze)

Nummers drie uit de Europa League (ongeplaatste status):

Sparta Praag (Tsj)

PSV

Leicester City (Eng)

Fenerbahçe (Tur)

Olympique Marseille (Fra)

FC Midtjylland (Den)

Celtic (Sch)

Rapid Wien (Oos)