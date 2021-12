Galatasaray verzekert zich van groepswinst tegen inspiratieloos Lazio

Donderdag, 9 december 2021 om 22:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:56

Lazio en Galatasaray hebben donderdagavond in de Europa League in een weinig enerverende wedstrijd doelpuntloos gelijkgespeeld. Door de remise eindigt de ploeg van trainer Fatih Terim met twaalf punten eerste in groep E. Hiermee is Cim Bom verzekerd van overwintering in de Europa League, terwijl Lazio na de winterstop een tussenronde wacht om de achtste finales te bereiken.

Galatasaray, met Ryan Babel en Patrick van Aanholt in de basis, wist dat het aan een gelijkspel genoeg had om de groepswinst veilig te stellen. De bezoekers domineerden in de openingsfase het balbezit en hadden de zaken ook in defensief opzicht op orde. Voor Lazio telde alleen een zege, maar de thuisploeg bleek in de eerste helft lange tijd niet bij machte om een serieuze mogelijkheid te creëren. Ook Ciro Immobile, die tijdens de vorige vijf Europa League-duels driemaal scoorde, was totaal onzichtbaar.

Van Aanholt, kornerden gol atiyordu. Top direkte patladi! Tüm videolar için • @goalforza_ pic.twitter.com/1SkAVFHqpN — @goalforza_’yi takip ediniz. (@canligoltv_) December 9, 2021

Op slag van rust liet de topscorer van Lazio zich eindelijk eens zien. Mattia Zaccagni trok de bal vanaf de achterlijn voor, waarna Immobile de bal van dichtbij net over de lat joeg. Vlak daarvoor noteerde ook Galatasaray zijn eerste wapenfeit van de wedstrijd. Een hoekschop van Van Aanholt draaide bijna in één keer binnen, maar via de paal en de rug van Zaccagni kwam het elftal van trainer Maurizio Sarri met de schrik vrij. In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. i Biancocelesti hadden het meeste balbezit, maar slaagden er alleen in de zeventigste minuut in om dit ook om te zetten in een noemenswaardige kans. Immobile had het vizier echter weer niet op scherp, nadat Sergej Milinkovic-Savic de bal op hem teruglegde.