Dessers en Nelson helpen Feyenoord aan zege in laatste groepswedstrijd

Donderdag, 9 december 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:04

Feyenoord heeft de laatste groepswedstrijd in de Conference League in winst omgezet. De ploeg van trainer Arne Slot was al zeker van de groepswinst, maar verzaakte niet tegen Maccabi Haifa en won met 2-1. Daardoor sluit Feyenoord de groepsfase af met veertien punten. Slavia Praag pakte tegelijkertijd een punt bij Union Berlin (1-1) en hield daardoor de tweede plaats vast.

Feyenoord verwelkomde Justin Bijlow terug in de basiself na een coronabesmetting. Om uiteenlopende redenen ontbraken Gernot Trauner, Orkun Kökçü, Alreza Jahanbakhsh en Guus Til, waardoor Arne Slot een basisplek inruimde voor Ramon Hendriks, Mark Diemers, Reiss Nelson en Naoufal Bannis. De Rotterdammers kenden in de openingsfase moeite met het opzetten van goede aanvallen. Daarna ontstonden in een tijdsbestek van drie minuten echter drie opeenvolgende grote kansen voor Dessers. Hij wist ze allemaal niet te benutten.

In de twintigste minuut dook Dessers plots op voor het doel van Roi Mishpati, maar vanuit een scherpe hoek stuitte hij op de keeper. Vervolgens ontving de spits een scherpe voorzet van Mark Diemers en werd zijn kopbal wederom gekeerd door Mishpati; ook in een één-op-één-situatie na een scherpe pass van Lutsharel Geertruida slaagde Dessers er niet in om de doelman van Maccabi te passeren. Nelson schoot uit een diagonaal schot voorlangs, alvorens Dessers alsnog zijn zo begeerde doelpunt te pakken kreeg. De aanvaller ontving de bal in het strafschopgebied van Diemers, draaide weg bij tegenstander Rami Gershon en rondde direct af.

Tien minuten na de pauze maakte Maccabi bijna een eigen doelpunt, waarna de bezoekers aan de overzijde juist een gigantische kans kregen. Yuval Ashkenazi ontsnapte aan de buitenspelval en mocht alleen afstormen op Bijlow, maar schoot oog in oog met de keeper rakelings naast. Even daarna moest Bijlow redding brengen op een schot van Dolev Haziza. Maccabi, overigens zonder de geschorste Tjaronn Chery, maakte aanspraak op de gelijkmaker, maar het was Feyenoord dat toesloeg: Nelson dribbelde richting doel, hield even in en vond de rechterhoek.

De gemiddelde leeftijd van Feyenoord nam aanzienlijk af in de tweede helft door de entree van achtereenvolgens Mimeirhel Benita (achttien jaar), Lennard Hartjes (achttien), debutant Sem Valk (negentien), Antoni Milambo (zestien) en Aliou Baldé (achttien). Het jeugdige Feyenoord had lange tijd weinig moeite om de voorsprong vast te houden. Dessers liet na om uit de draai de score nog verder op te voeren. In de blessuretijd scoorde Maccabi plots nog: Din David verraste Bijlow met een schot door de benen vanuit een lastige hoek. Feyenoord sluit de groepsfase evenwel af met veertien van de mogelijke achttien punten en is ongeslagen gebleven. Als groepswinnaar mag Feyenoord in de achtste finales instromen.