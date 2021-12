Het zenuwslopende wachten is begonnen voor Vitesse na zege

Donderdag, 9 december 2021 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Vitesse heeft donderdagavond een overwinning geboekt in de Conference League. In Arnhem was de ploeg van trainer Thomas Letsch met 3-1 te sterk voor NS Mura. Wat dit betekent voor een eventueel vervolg van Vitesse in Europa is nog onduidelijk. Met tien punten bezetten de Arnhemmers met tien punten voorlopig de tweede positie in Groep G achter Stade Rennes (elf punten). Tottenham Hotspur, zeven punten, kan de tweede plek echter nog overnemen als er wordt gewonnen van de Fransen. Óf en wanneer het uitgestelde duel in het Tottenham Hotspur stadium wordt gespeeld, is vooralsnog onbekend.

Vitesse schoot voortvarend uit de startblokken in GelreDome. Met precies 2:52 minuten op de klok was het Thomas Buitink die de openingstreffer aantekende. Vanaf circa elf meter testte Loïs Openda doelman Marko Zalokar, die de bal voor de voeten van Buitink tikte. Het was voor laatstgenoemde een koud kunstje om uit de rebound af te ronden: 1-0. Het was de snelste treffer ooit in de nog prille geschiedenis van de Conference League. Nadien bleef Vitesse nadrukkelijk op zoek gaan naar meer doelpunten. Toch moest de ploeg van Letsch scherp zijn in de twintigste minuut, toen Mura tot tweemaal toe een kans kreeg. Tomi Horvat stuitte echter op doelman Jeroen Houwen, terwijl Nardin Mulahusejnovic net voorlangs schoot.

Een heel goed begin van Vitesse ???? ?? ESPN #? #VITMUR pic.twitter.com/KyAAu0FgMq — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2021

Vervolgens was Vitesse weer aan zet. Aan de 2-0 van Openda gingen drie gemiste kansen vooraf. Eerst zag Buitink een schot afketsen en rakelings naast de paal verdwijnen; daarna ontbrak het ook bij Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer aan fortuin in de afronding. Na een verre uittrap van Houwen en een misverstand in de Sloveense verdediging werd de weg richting het vijandige doel geplaveid voor Openda. Oog in oog met Zalokar maakte de spits geen fout: 2-0. Voor het rustsignaal werd ook de 3-0 nog gevonden. Openda veroverde de bal op de helft van Mura en bediende Daan Huisman, die op overtuigende wijze raak schoot: 3-0.

In de tweede helft kreeg Vitesse diverse mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. Onder meer Maximilian Wittek en Huisman beproefden hun geluk, maar beiden werden afgestopt door de alerte Zolakar. Na een uur spelen kwam de thuisploeg goed weg. Invaller Amadej Marosa dacht voor de 3-1 te zorgen; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De pijnlijke tegentreffer viel in de 82ste minuut alsnog. Jacob Rasmussen leed vlak voor de eigen zestien op knullige wijze balverlies, waardoor Marosa direct op Houwen afliep. De spits bleef kalm en schoof de 3-1 binnen. In de slotfase was Houwen nog van grote waarde door met een katachtige reflex redding te brengen op een inzet van Nik Lorbek.