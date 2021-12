Arnaut Danjuma maakt zich onsterfelijk voor Villarreal in Champions League

Donderdag, 9 december 2021

Villarreal heeft zich donderdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Op bezoek bij Atalanta was el Submarino Amarillo met 2-3 te sterk. Een cruciale rol was weggelegd voor Arnaut Danjuma, die tweemaal trefzeker was. Dankzij de driepunter eindigt Villarreal op plek twee in Groep F, waarin Manchester United bovenaan eindigde. Atalanta vervolgt het Europese avontuur na de winterstop in de Europa League, terwijl Young Boys al zeker was van uitschakeling. Het duel in Bergamo was een dag uitgesteld vanwege hevige sneeuwval op woensdagavond.

Trainer Gian Piero Gasperini had basisplekken ingeruimd voor Marten de Roon en Hans Hateboer, terwijl Teun Koopmeiners, net als afgelopen weekend, genoegen moest nemen met een plek op de bank. Villarreal werd al in de derde minuut in het zadel geholpen. Na fouten op het middenveld van Hateboer en Merih Demiral nam Dani Parejo over. Laatstgenoemde stuurde Danjuma direct de diepte in. De linkerspits snelde richting het vijandige doel en schoot door de benen van doelman Juan Musso raak: 0-1. De eerste kans voor Atalanta ontstond na een kwartier spelen.

Remo Freuler maakte ruimte voor het schot vanaf de hoek van het zestienmetergebied. Hij had een ware pegel in huis, maar doelman Gerónimo Rulli tikte de bal uit de rechterhoek. Vervolgens was Danjuma weer aan zet. De Nederlander nam een dieptebal mee met de hak, waarna hij het vijandige doel ineens onder vuur nam maar ditmaal stuitte op Musso. Drie minuten voor rust verdubbelde Villarreal de voorsprong. Moi Gómez had een fraaie steekbal in huis op Étienne Capoue, die met een vernietigend schot in het dak van het doel raak schoot: 0-2.

Vijf minuten na rust tekende Danjuma zijn tweede van de avond aan. Na een uitstekende individuele actie legde Gerard Moreno de bal breed op Danjuma. Hoewel de linkerspits gedekt werd, draaide hij op technisch hoogstaande wijze weg en legde hij de bal van dichtbij in de rechterbenedenhoek: 0-3. Atalanta gaf echter niet op en deed er alles aan om nog een overwinning uit het vuur te slepen. Ruslan Malinovsky zorgde twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd voor de 1-3 na een pass op maat van Joakim Maehle. In de tachtigste minuut werd de spanning helemaal teruggebracht in de wedstrijd. Duván Zapata maakte de aansluitingstreffer na een persoonlijke fout van Juan Foyth. De gelijkmaker werd echter niet meer gevonden.