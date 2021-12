AS Roma pakt mede dankzij assists Karsdorp alsnog groepswinst

Donderdag, 9 december 2021 om 20:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:48

AS Roma heeft donderdagavond in de Conference League een belangrijke 2-3 zege geboekt op bezoek bij CSKA Sofia. Rick Karsdorp had met twee assists een belangrijk aandeel in de overwinning. Door de overwinning eindigt de ploeg van trainer José Mourinho met dertien punten eerste in Groep D. Bodö/Glimt gaf de koppositie in de poule uit handen door een 1-1 gelijkspel tegen Zorya Luhansk.

De openingsfase stond vooral in het teken van aftasten, maar met een kwartier op de klok was het eerste schot op doel van AS Roma direct raak. Na een kleine scrimmage gaf Borja Mayoral de bal mee aan Karsdorp, die alleen nog breed hoefde te leggen op Tammy Abraham. Voor de spits van i Giallorossi was het een koud kunstje om in een leeg doel binnen te werken: 0-1. CSKA Sofia, met Jurgen Mattheij als aanvoerder in de basis, had vervolgens moeite om de aanvalsdrang van de Romeinen af te stoppen.

Een bekeken hakje van Borja Mayoral ???? pic.twitter.com/J3NO1fQaM2 — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2021

De bezoekers kregen halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Gustavo Busatto hield CSKA Sofia echter op de been door een doelpoging van Mayoral knap uit de rechterhoek te tikken. De doelman moest zich voor rust uiteindelijk alsnog gewonnen geven op een fraaie doelpoging van de Spaanse aanvaller. Matías Viña gaf voor, waarna Mayoral subtiel met zijn hak binnenschoot: 0-2. De spits was op slag van rust dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar mikte ditmaal centimeters over de lat.

AS Roma besloot om in de tweede helft gelijk door te drukken. Met een voorzet op maat werd Abraham opnieuw door Rick Karsdorp gevonden. De spits trof exact van de strafschopstip doel: 0-3. Mourinho liet de teugels halverwege de tweede helft vieren door Abraham en Mayoral te wisselen voor Nicolò Zaniolo en Eldor Shomurodov. Dit stelde Hamza Catakovic een kwartier voor tijd in staat om te scoren: 1-3. De ingevallen Yannick Wildschut bracht de spanning in blessuretijd nog heel even terug, toen hij van buiten het zestienmetergebied raak schoot: 2-3.