Van Bronckhorst snoept Bosz eerste punten af; Napoli schakelt Leicester uit

Donderdag, 9 december 2021 om 20:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:05

Olympique Lyon heeft de groepsfase van de Europa League niet foutloos kunnen afsluiten. Na vijf opeenvolgende zeges remiseerde de ploeg van Peter Bosz in eigen huis tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst: 1-1. Beide teams gaan door in Groep A. In Goep C stelde Napoli de tweede plek veilig met een 3-2 zege op Leicester City, dat derde wordt en de Conference League in gaat. Fenerbahçe pakte in Groep D een punt tegen groepswinnaar Eintracht Frankfurt (1-1) en eindigt zelf als derde, zoals voor donderdag al bekend was.

Olympique Lyon - Rangers 1-1

Voorafgaand aan de wedstrijd waren Lyon en Rangers al zeker van respectievelijk de eerste en tweede plek in de groep. Er stond dus weinig op het spel en daarom rouleerden beide trainers flink: Bosz liet slechts twee spelers staan ten opzichte van het competitieduel met Girondins Bordeaux (2-2), terwijl vijf spelers van Van Bronckhorst hun basisplek behielden na de zege op Dundee FC (3-0). In de eerste helft trof Kemar Roofe de paal, alvorens Scott Wright de score opende met een door Damien Da Silva van richting veranderd schot.

In de openingsfase van de tweede helft kwam Lyon op gelijke hoogte. Rayan Cherki drong vanaf de rechterkant het strafschopgebied binnen en verraste Rangers met een laag, diagonaal schot dat nog werd getoucheerd door Calvin Bassey: 1-1. Lyon zocht vervolgens naar de voorsprong en kreeg kansen via zowel Tino Kadewere als Castello Lukeba. Daarna lieten beide ploegen in aanvallend opzicht weinig meer zien. De zesde opeenvolgende overwinning in de groepsfase van Lyon bleef zodoende uit, waardoor Lyon met zestien punten eindigt. Rangers verzamelde acht punten, één meer dan Sparta Praag.

Napoli - Leicester City 3-2

De ban werd na vier minuten al gebroken door de thuisploeg, toen Adam Ounas met een schuiver in de lange hoek doel trof: 1-0. Halverwege de tweede helft dacht Napoli al op rozen te zitten. De buitenspelval van Leicester City ging mis, waardoor Andrea Petagna alleen op doelman Kasper Schmeichel af kon gaan. De aanvaller legde breed op de meegelopen Eljif Elmas, die de bal voor het intikken had: 2-0. Lang kon de ploeg van trainer Luciano Spalletti echter niet van de comfortabele voorsprong genieten, want de aansluitingstreffer kwam al snel op naam van Jonny Evans. Een vrije trap viel voor de voeten van de de verdediger, die zich niet bedacht en succesvol afdrukte: 2-1.

De achterstand werd door de bezoekers vervolgens ruim voor de rust helemaal weggepoetst. Opnieuw werd een vrije trap van Leicester City niet overtuigend weggewerkt, waarna Kiernan Dewsbury-Hall vanuit de tweede lijn binnenschoot: 2-2. Napoli kreeg met de weggegeven voorsprong een flinke tik te verwerken, maar stelde in de tweede helft orde op zaken, toen een voorzet van Giovanni Di Lorenzo langs alles en iedereen ging. Elmas stond uiteindelijk op de goede plek om de thuisploeg de overwinning en definitief de tweede plaats in Groep C te bezorgen: 3-2. Leicester loopt de tweede plek mis, omdat Spartak Moskou met 0-1 won van Legia Warschau; tot teleurstelling van the Foxes miste Legia diep in de blessuretijd een penalty.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt 1-1

Fenerbahçe zou sowieso als derde eindigen in Groep D, maar Eintracht speelde nog wel voor de groepswinst. De bezoekers hadden een punt nodig om op eigen kracht Olympiacos voor te blijven en kwamen na een klein halfuur op voorsprong. Aan de zijlijn verloor Min-Jae Kim de bal onder druk, waarna Eintracht snel reageerde en Djibril Sow als eindstation van de aanval fungeerde. Fenerbahçe kwam niet veel later langszij toen Mergim Berisha de bal in het strafschopgebied plots voor de voeten kreeg en dankbaar profiteerde.

Fenerbahçe hoopte op een strafschop nadat Mergim Berisha in het strafschopgebied naar de grond ging, maar die kwam er niet. Halverwege de tweede helft maakte Sam Lammers zijn entree bij Eintracht. De Nederlandse aanvaller waagde zestien minuten voor zijn een serieuze doelpoging, maar er kwam geen winnaar in het Sükrü Saracoglu Stadion. Ferdi bleef negentig minuten op de bank bij Fenerbahçe.