PSV moet na totale deceptie verder in Conference League

Donderdag, 9 december 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

PSV is donderdagavond door Real Sociedad uit de Europa League gekegeld. In Baskenland ging werkelijk alles mis voor de ploeg van Roger Schmidt, die via een handsbal van Phillipp Mwene en een enorme fout van Érick Gutiérrez twee treffers weggaf. Alexander Sörloth bezegelde het lot van PSV: 3-0. Daarbovenop kwamen de nieuwe hamstringblessure voor Noni Madueke en de rode kaart voor Ibrahim Sangaré. PSV moet na de winterstop verder in de play-offs van de Conference League, terwijl Sociedad doorgaat in de Europa League.

PSV trad aan in een 4-3-3-formatie, met daarin Cody Gakpo als gelegenheidsspits en Ritsu Doan en Bruma als vleugelspitsen. Mario Götze keerde als nummer tien terug van een blessure. De eerste kans van de wedstrijd was na zeventien minuten meteen een grote. Alexander Isak ontsnapte met de bal aan de voet aan de bewaking van Olivier Boscagli en kon door richting Joël Drommel, die met de voet redde.

Daarna kwam PSV tot drie serieuze doelpogingen, die steeds gevaarlijker werden. Sociedad-doelman Alex Remiro kon redden op de schoten van Cody Gakpo en Phillipp Mwene en werd geholpen door de lat bij een schitterende afstandsknal van Bruma. Vlak voor rust versierde Sociedad een strafschop, toen een doelpoging van Adnan Januzaj tegen de arm kwam van de inglijdende Mwene. Mikel Oyarzabal schoof de penalty beheerst binnen: 1-0.

Na rust zocht PSV opnieuw naar openingen, maar tegen de sterk gegroepeerde Basken werden geen openingen gevonden. Het ging na ruim een uur spelen mis voor de Eindhovenaren, toen Érick Gutiérrez zich de bal op een uiterst gevaarlijke positie liet ontfutselen. Igor Zubeldia tikte de bal door naar Oyarzabal, die dodelijk binnenschoot: 2-0.

ROOD! Ibrahim Sangaré krijgt zijn tweede gele kaart van vanavond... PSV moet met tien man verder bij een 2-0 achterstand tegen Real Sociedad. #veronicainside #uel #RSOPSV pic.twitter.com/akjZreYwms — Veronica Inside (@veronicainside) December 9, 2021

Alsof dat nog niet erg genoeg was voor PSV, moest daarna ook Noni Madueke geblesseerd van het veld. De aanvaller greep nog geen zes minuten na zijn invalbeurt naar zijn hamstring. Tot overmaat van ramp kwam de Eredivisionist een kwartier voor tijd met tien man te staan. Sangaré ontving zijn gele kaart, omdat hij bij het afschermen van de bal met zijn arm het gezicht van Beñat Turrientes. Sörloth maakte er in blessuretijd 3-0 van, door de bal met links heerlijk in de kruising te jagen.