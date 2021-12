Barcelona komt met slecht nieuws: Depay uit de roulatie door blessure

Donderdag, 9 december 2021 om 20:24 • Mart van Mourik

Memphis Depay is geblesseerd geraakt aan zijn hamstring, zo maakt Barcelona via de officiële kanalen bekend. De aanvaller maakte de negentig minuten vol in het Champions League-duel met Bayern München (3-0), maar hij leek tegen het einde van de wedstrijd al klachten te hebben. De duur van zijn herstel en de ernst van de blessure is vooralsnog niet bekend. Ook kwam de club met nieuws over Jordi Alba.

“De Nederlandse spits is geblesseerd geraakt aan de biceps femoris in zijn linkerhamstring. Hij werkt aan zijn herstel en is voorlopig niet inzetbaar. Memphis stond aan de aftrap van de wedstrijd tegen Bayern München en maakte de negentig minuten vol, maar zijn fitheid was tegen het einde niet in orde”, zo luidt het bericht op de officiële website van Barcelona.

LATEST NEWS | @Memphis has injured the biceps femoris in his left hamstring. He is out and his recovery will determine his availability.



MORE DETAILS: https://t.co/AEazylUy5P pic.twitter.com/Y2Gfwuv4pI — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2021

Depay is niet de enige die klachten heeft overgehouden aan de ontmoeting met de Duitsers. In hetzelfde bericht meldt Barcelona namelijk ook dat Alba een blessure heeft opgelopen. De linksachter is geblesseerd aan zijn rechterhamstring en is voorlopig eveneens uit de roulatie. Alba liet zich woensdagavond, in tegenstelling tot Depay, al vroegtijdig vervangen. Óscar Mingueza verving de linksback in de 31ste speelminuut.