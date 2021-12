Vitesse-supporters richten zich met spandoeken op Tottenham Hotspur

Donderdag, 9 december 2021 om 20:04 • Dominic Mostert

De supporters van Vitesse hebben voor de wedstrijd tegen NS Mura hun onvrede over Tottenham Hotspur laten blijken. Buiten het stadion werden spandoeken getoond met teksten als 'Fuck u Spurs' en 'UEFA Maffia'. Het duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais werd afgelast, terwijl Vitesse donderdagavond 'gewoon' moet spelen. De Arnhemmers weten daarom nog niet meteen of ze geplaatst zijn voor de volgende ronde van de Conference League.

Tottenham kampt met een groot aantal coronabesmettingen. De Engelsen strijden met Vitesse voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. Ze hebben evenveel punten; het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse vertelde donderdagavond dat Vitesse eigenlijk niet wil spelen, maar dat gaat toch gebeuren. Supporters onthaalden de spelers met vuurwerk bij stadion GelreDome.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Bazoer, Rasmussen, Dasa, Bero, Huisman, Tronstad, Wittek; Buitink, Openda.