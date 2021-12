Borussia Dortmund is persoonlijk akkoord met beoogd opvolger van Haaland

Donderdag, 9 december 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Borussia Dortmund is persoonlijk akkoord met Karim Adeyemi, zo weet BILD. De negentienjarige spits moet komende zomer, wanneer Erling Braut Haaland zeer waarschijnlijk vertrekt, voor een clubrecordbedrag overkomen van Red Bull Salzburg. BVB steggelt nog met de Oostenrijkse topclub over de te betalen transfersom. Adeyemi is akkoord over een vijfjarig dienstverband in Dortmund.

Adeyemi wordt gezien als een van de grootste aanvallende talenten op de Europese velden. De drievoudig Duits international werd ook gelinkt aan Barcelona, maar is niet te betalen voor de armlastige Catalanen. Dortmund beschikt wél over de benodigde middelen en heeft volgens BILD een bod van 35 miljoen euro uitgebracht. Salzburg zet echter in op een bedrag van 40 miljoen euro. Het hoogste bedrag dat de Duitse topclub ooit betaalde voor een speler was in 2016, toen Ousmane Dembélé voor 35 miljoen euro werd weggehaald bij Stade Rennes.

De nadrukkelijke belangstelling van Dortmund voor Adeyemi is al lang geen geheim meer. "Adeyemi is een groot Duits talent", gaf sportief directeur Michael Zorc onlangs te kennen tegenover BILD. "Hij heeft enorme snelheid en heeft in het algemeen een heel interessant profiel." Daarmee zou Adeyemi de ideale opvolger kunnen zijn van Haaland, die eveneens beschikt over die specifieke kwaliteit.

Adeyemi werd door de scouting van Red Bull Salzburg op zestienjarige leeftijd ontdekt bij de SpVgg Unterhaching, dat in 2018 iets meer dan drie miljoen euro ontving voor de jongeling. Adeyemi is sinds dit seizoen de onbetwiste eerste spits van Salzburg en staat deze voetbaljaargang op een verdienstelijke productie van 15 goals en 3 assists in 27 officiële duels. Drie doelpunten en twee voorbereidende passes daarvan kwamen uit de zes groespduels in de Champions League. Salzburg dwong woensdag dankzij een 1-0 zege tegen Sevilla overwintering in het toernooi af.