Vitesse wil niet spelen: ‘Maar dan is er vast wel een artikel 11, lid G’

Donderdag, 9 december 2021 om 18:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:26

Vitesse verwacht donderdagavond te spelen tegen NS Mura, maar is fel tegenstander van het doorgaan van de wedstrijd. Omdat concurrent Tottenham Hotspur niet in actie komt tegen Stade Rennes, ontstaat er volgens Vitesse een 'oneerlijk speelveld'. De resultaten van Vitesse en Tottenham zijn immers met elkaar verweven en daarom horen de wedstrijden gelijktijdig gespeeld te worden, vindt algemeen directeur Pascal van Wijk. De wedstrijd tussen Vitesse en Mura staat op het programma voor 21.00 uur.

"Het is vandaag een enorm rare dag geweest", blikt Van Wijk terug voor de camera van ESPN. Hij spreekt van 'een achtbaan'. "Het ging van hoog naar laag. Doorgaan, niet doorgaan… Dat begon natuurlijk al gisteravond, toen Tottenham op de eigen website neerzette niet te willen spelen. Ik heb vandaag contact gehad met mijn Franse collega van Stade Rennes en die gaf aan op de terugweg te zijn. We hebben vandaag heel veel contact gehad met alles en iedereen." Van Wijk benadrukt dat ieders gezondheid vooropstaat. Hij noemt de situatie bij Tottenham, dat met een groot aantal coronabesmettingen kampt, 'verschrikkelijk'.

"Dit kan iedereen gebeuren", benadrukt hij. "Het is verschrikkelijk wat er daar gebeurt, laten we dat vooropstellen. We hebben vandaag contact met alles en iedereen gehad. Het is heel vervelend om zo lang in onzekerheid te zitten, ook richting de supporters. Die wilden ook graag weten wat er gebeurt en wat we eraan doen. Voor ons staat voorop dat er sprake moet zijn van een eerlijk speelveld. Je moet eerlijk deze competitie afronden. Iedereen weet hoe groot de belangen zijn: we kunnen allebei tweede worden. Dan kan het niet zo zijn dat de ene wedstrijd wel doorgaat en de andere niet. Dat is gewoon oneerlijk."

Tottenham en Vitesse strijden samen voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. Ze hebben evenveel punten; het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). "Zelfs als we vandaag winnen, weten we nog niets", stelt Van Wijk. "Maar dan weet Tottenham wel wat het moet doen. Toch lijkt het erop uit te draaien dat we gaan spelen vanavond. Wij willen niet spelen, dat hebben we ook duidelijk aan de UEFA laten weten. De crux is waar zij de wedstrijd naartoe verplaatsen, want we willen gelijktijdig spelen. Dan creëer je een eerlijk speelveld."

Vitesse schakelde vanochtend juridische hulp in. "Ja, vanochtend om 08.00 uur hebben we dat gedaan. We hebben met een interne en externe jurist een brief opgesteld", vertelt Van Wijk, die doelt op een brief die naar de UEFA werd gestuurd. "We hebben contact gehad met de KNVB, UEFA en een externe advocaat. We zijn de hele dag met elkaar in contact geweest." Er was echter 'nul' contact met Tottenham Hotspur. "Het is aan de UEFA. De UEFA moet beslissen wat er gebeurt. Het zou theoretisch kunnen dat er de komende uren een akkoord wordt bereikt over wanneer de wedstrijd wordt ingehaald."

Vitesse is duidelijk richting het beslissingsduel: "Wij willen nu niet spelen omdat die andere wedstrijd niet doorgaat" ? 21.00 uur ?? ESPN #?? #VITMUR pic.twitter.com/UtECOdDdMf — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2021

"Dan zouden we snel kunnen schakelen en bepalen wanneer wij kunnen spelen. Maar je hebt met meerdere partijen te maken. Tottenham heeft een heel druk programma. Maar als zij een wedstrijd verplaatsen, en wij kunnen dat in overleg met een aantal partijen ook doen, dan willen we dat. We willen gewoon nu niet spelen", geeft Van Wijk aan. "Er moet gespeeld worden voor 31 december. Maar als wij vanavond weigeren te spelen, en er wordt geen nieuwe datum gevonden voor Tottenham - Rennes, is er vast wel een artikel 11, lid G dat bepaalt dat de stand blijft zoals die is. Dan hebben we nog niets."