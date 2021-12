Schmidt passeert Vinícius in cruciale Europa League-wedstrijd

Donderdag, 9 december 2021 om 17:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:40

De opstelling van PSV voor de cruciale Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad is bekend. Roger Schmidt passeert Carlos Vinícius, die een basisplaats had in de laatste negen officiële wedstrijden. De opdracht voor PSV is eenvoudig: een punt is genoeg om de knock-outfase van de Europa League te bereiken. Bij een nederlaag wacht een vervolg in de Conference League. Het duel begint om 18.45 uur in Estadio Anoeta.

De ziekenboeg van PSV stroomde de afgelopen week leeg. Cody Gakpo, Noni Madueke, Mario Götze en Philipp Max zijn weer fit, waardoor Schmidt de nodige keuzemogelijkheden terugkreeg. Zaterdag had Gakpo al een basisplaats tegen FC Utrecht (4-1) en dat is donderdagavond opnieuw het geval. Ten opzichte van die competitiewedstrijd keert Götze terug in de basis. PSV speelt op papier in een 4-3-3-formatie en Vinícius heeft de voorhoede verlaten.

Schmidt liet op de persconferentie al blijken de nodige wissels te willen doorvoeren tijdens de wedstrijd. "De opstelling is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat onze reserves ook van topniveau zijn", benadrukte de oefenmeester. "Ik verwacht dat we deze wedstrijd met vijf andere spelers eindigen dan waarmee we begonnen zijn."

Real Sociedad moest zich de afgelopen drie officiële wedstrijden zien te redden zonder het geblesseerde tweetal David Silva en Mikel Merino. De twee middenvelders zijn er ook tegen PSV niet bij; hetzelfde geldt voor Carlos Fernández, Nacho Monreal en Asier Illarramendi, al hebben zij het hele seizoen nog geen minuut gemaakt.

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Portu, Zubimendi, Zubeldia, Oyarzabal; Isak, Januzaj

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Götze, Gutiérrez; Doan, Gakpo, Bruma