Vitesse komt met statement over ‘onwenselijke situatie’ in Conference League

Donderdag, 9 december 2021 om 15:39 • Chris Meijer

Vitesse heeft een statement naar buiten gebracht over de huidige situatie in de Conference League. De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes wordt donderdagavond niet afgewerkt, vanwege een corona-uitbraak binnen de selectie van the Spurs. Vitesse moet wel ‘gewoon’ in actie komen tegen NS Mura en dat is volgens de Arnhemmers een ‘onwenselijke situatie’.

Tottenham en Vitesse strijden samen voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van Conte zou het in eigen huis opnemen tegen het al geplaatste Stade Rennes, terwijl Vitesse, dat net als the Spurs op zeven punten staat uit vijf duels, thuis tegen NS Mura speelt. Het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). De resultaten zijn dus met elkaar verweven, maar het lijkt erop dat Vitesse donderdagavond wel gewoon gaat spelen. Volgens de laatste berichten wil Tottenham het duel met Stade Rennes op woensdag 15 december afwerken. Het vinden van een nieuwe datum is door het overvolle programma van the Spurs in de komende drie weken een flinke uitdaging.

Dat Tottenham pas later zijn laatste wedstrijd speelt, noemt Vitesse een ‘onwenselijke situatie’. “Vitesse was vanwege de berichten die woensdag al vanuit Londen verschenen in afwachting van de wijze waarop de situatie zich verder zou ontwikkelen en de manier waarop de UEFA hiermee zou omgaan. Omdat de Europese voetbalbond donderdagochtend, naar aanleiding van de situatie in Engeland, een streep heeft gezet door Tottenham Hotspur - Stade Rennes, zijn er veel vragen over het treffen van Vitesse met NS Mura ontstaan. Niet alleen zijn de belangen van dit duel enorm, maar zijn deze ook hevig verstrengeld met de andere slotwedstrijd in de groep.”

Vitesse benadrukt dat de reglementen van de UEFA voorschrijven dat de laatste groepswedstrijden allemaal tegelijkertijd worden afgewerkt. “Er bestaat weliswaar een bepaling over onvoorziene omstandigheden, maar het gaat hier om zeer grote belangen voor clubs waarbij een eerlijk competitieverloop te allen tijde moet zijn gewaarborgd. Vitesse en Tottenham Hotspur strijden met elkaar om een plaats in de knock-outfase van de Conference League en dat moet een eerlijke, gelijktijdige strijd zijn.”

Voorlopig heeft de UEFA nog niets aan Vitesse laten weten. In een reactie aan De Telegraaf liet de voetbalbond eerder op de dag wél weten dat men ervan uitgaat dat Vitesse en Mura donderdagavond gewoon tegen elkaar zullen spelen. Vitesse beschouwt dat als een ‘aanzienlijk sportief nadeel’, maar benadrukt dat het nog nadeliger kan uitpakken als ervoor wordt gekozen om de wedstrijd niet te spelen. “Spelen is in dat geval een verstandigere optie dan weigering, hetgeen consequenties met zich kan meedragen. Maar bovenal hoort deze keuze niet bij Vitesse, maar bij de UEFA te liggen.”

“In het kader hiervan heeft Vitesse de Europese voetbalbond ook een aantal vragen gesteld en aangegeven dat het bereid is om concrete oplossingen te onderzoeken. Alles met het doel om een gelijkwaardig en eerlijk speelveld voor alle teams in de poule te creëren”, vervolgt Vitesse. “Mocht dat er onverhoopt niet van komen, dan gaat Vitesse alles op alles zetten om het statement óp het veld te maken, in plaats van daarbuiten. De droom van Europese overwintering leeft nog steeds en Vitesse gaat meer dan honderd procent geven om deze waar te maken!”