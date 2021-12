Lenglet reageert op hevig bekritiseerd onderonsje met Lewandowski

Donderdag, 9 december 2021 om 15:01 • Chris Meijer

Clément Lenglet heeft via Instagram gereageerd op zijn onderonsje met Robert Lewandowski na afloop van de wedstrijd tussen Bayern München en Barcelona (3-0). De centrumverdediger nam na afloop van de kansloze wedstrijd in de Allianz Arena uitgebreid de tijd om de Poolse spits met een grote lach te woord te staan en dat viel verkeerd bij de achterban van Barcelona. Lenglet legt op Instagram uit dat zijn lach te maken had met iets dat op dat moment gebeurde.

“Ik wil een bericht achterlaten voor de fans. Allereerst ben ik teleurgesteld door het resultaat van de wedstrijd tegen Bayern. Deze club verdient alleen het allerbeste en wij zijn er niet in geslaagd dat te bereiken”, zo begint Lenglet zijn bericht op Instagram. “Het tweede dat ik wil uitleggen, is de foto waarop ik lachend met Lewandowski te zien ben. Die lach was om iets dat op dat moment gebeurde. Een specifieke reden, die niets te maken heeft met mijn gevoel over het resultaat.”

“Iedereen die me kent, weet van mijn liefde en inzet voor mijn beroep, Barcelona en in het bijzonder de fans. Ik zou nooit zo reageren op iets dat zoveel pijn doet als het resultaat van gisteren”, vervolgt de Fransman. Barcelona is door de nederlaag in München en de zege van Benfica op Dynamo Kiev veroordeeld tot een vervolg in de Europa League na de winter. “We zijn vandaag heel teleurgesteld, maar we hebben een duidelijke missie: Barcelona terugbrengen waar het hoort.”

Het bewuste moment tussen Clément Lenglet en Robert Lewandowski waar in de Spaanse media veel over geschreven wordt.

Naast de fans, die zich via sociale media negatief uitlieten over het onderonsje, kreeg Lenglet ook felle kritiek van columnist Jota Jordi van El Chiringuito: "Schaam je je niet? Miljoenen mensen huilen en je lacht na de ontmoeting." Volgens Marca vond de 'streek' van Lenglet slechts twee minuten na het laatste fluitsignaal plaats. "Terwijl zijn teamgenoten met gebogen hoofd naar de kleedkamer gingen, bleef hij op het middenveld grappen maken met Lewandowski", schreef de meest verkochte sportkrant van Spanje. "Vriendelijk gebabbel en gelach van de Fransman in een beeld dat werd vastgelegd door televisiecamera's en fotografen die op de grasmat aanwezig waren."